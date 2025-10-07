「ストップ!!ひばりくん!」「すすめ!!パイレーツ」などの作品で1970年代後半から1980年代の「少年ジャンプ」の隆盛を支えた漫画家、イラストレーターの江口寿史氏（69）が、都内の商業施設・ルミネ荻窪で開催されるイベント「中央線文化祭2025」の告知ポスターを制作した際、第三者がインスタグラムに投稿した写真を承諾なく使用し、モデルになったと指摘した女性からその後、承諾を受けたことを明かしたことをめぐり、ルミネ荻窪が7日までに、公式ウェブサイトで「お知らせ」と題した文書を掲載し、状況などを説明した。



【写真】サイン会に「人が来ない」とインスタで呼びかけていた

ルミネ荻窪は「2025年10月18日（土）、19日（日）に開催を予定しております『中央線文化祭』の告知ビジュアルに関して、必要な確認をおこなった結果、制作過程に問題があったことを重く受け止め、該当ビジュアルを今後一切使用しないことといたします」とし、問題となったポスターを取り下げるとした。



江口氏は19日に、同施設でトークイベントに出演予定だったが「また、10月19日（日）12時30分から予定されておりましたトークショー『中央線と漫画と人生と』についても中止とさせていただきます」と周知した。



告知ビジュアルの制作過程をめぐる騒動を発端に、江口氏の過去の作品についても“トレパク疑惑”が指摘されている。メニューやポスターに、江口氏のイラストを使用していたファミリーレストラン「デニーズ」は6日、「当社ブランドでの江口寿史氏デザインのイラストの広告等媒体物につきまして、使用を控える対応を取らせていただくことといたしました」と発表。ポスターやキャラクターにイラストを使用していたメガネ販売チェーンのZoffやクレジットカードのセゾンカードも「事実関係を精査しております」などとし、調査中だとした。



（よろず～ニュース編集部）