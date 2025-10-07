地方競馬全国協会（NAR）は7日、「JBC2025」（11月3日、船橋、門別）の開催を記念して、競馬ファンに“推し馬”を投票してもらう「第8回地方競馬ファン投票の中間発表を実施した。

暫定1位はイグナイター（父エスポワールシチー）。2年前のJBCスプリント（大井）で兵庫所属初のJpn1を獲得し、昨年はフェブラリーS（東京）やドバイゴールデンシャヒーン（UAE）に挑戦するなど国内外で活躍を続ける同馬に537票が集まった。

2位は387票のディクテオン（父キングカメハメハ）。9月のG3コリアカップ（韓国）において、2006年にコスモバルクがG1シンガポール航空国際カップ（シンガポール）を優勝して以来となる地方所属馬の国際グレード競走制覇（ダートでは初）を成し遂げて脚光を浴びた。352票の3位には昨年の川崎記念（Jpn1）でJRA勢を撃破して同年のNARグランプリ年度代表馬となったライトウォーリア（父マジェスティックウォリアー）。

暫定ベスト10は以下の通り。

1位イグナイター（牡7・兵庫・新子雅司）537票

2位ディクテオン（セン7・大井・荒山勝徳）387票

3位ライトウォーリア（牡8・川崎・内田勝義）352票

4位ナイトオブファイア（牡3・大井・渡辺和雄）309票

5位シンメデージー（牡4・高知・打越勇児）260票

6位ユメノホノオ（牡5・高知・田中守）239票

7位ベルピット（牡5・北海道・角川秀樹）217票

8位ムエックス（牡7・船橋・張田京）204票

9位ミックファイア（牡5・大井・渡辺和雄）181票

10位サントノーレ（牡4・大井・荒山勝徳）178票

※左から暫定順位、馬名、性齢、所属、厩舎、票数

9月30日から受付を開始したファン投票は、14日の12時が締め切りとなっている。詳しくはNAR公式サイトで。