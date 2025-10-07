

臨時総務会で笑顔を見せる自民党新執行部。（左から）古屋圭司選対委員長、有村治子総務会長、麻生太郎副総裁、高市早苗総裁、鈴木俊一幹事長、小林鷹之政調会長（写真：時事）

【写真あり】自公国への連立拡大のカギを握る人物とは？

高市早苗総裁を支える自民党の新執行部が、10月7日午前の総務会を経て正式に発足した。

副総裁に麻生太郎元首相（麻生派）、幹事長に鈴木俊一元財務相（同）、総務会長に有村治子参院議員（同）、政調会長に小林鷹之元経済安全保障担当相（旧二階派）、選挙対策委員長に古屋圭司元政調会長代行（無派閥）という、実質的に「麻生氏主導」の陣容となった。ほかの党役員らの布陣から見ると「高・麻・茂」執行部との見方も広がる。

役員会後の記者会見で、新たな党4役がそろって強調したのは「党の融和と団結」。それぞれが「自民党は、侃々諤々（かんかんがくがく）の議論をしても、いったん決まれば一致団結するというのが伝統」として、総裁選での党内対立は「今後の党運営に持ち込まないことが重要」との認識を繰り返した。

石破茂首相の退陣表明から高市氏が勝利した総裁選まで、約1カ月間続いた党内の動きも踏まえると、新執行部メンバーに共通するのは「石破降ろし」と「高市担ぎ出し」への“貢献者”という点。このため、政界関係者の間では「文字どおりの露骨な“論功行賞”人事」（自民党長老）との批判・反発が支配的だ。

公明党や創価学会から出始めた「連立離脱」論

高市氏は新執行部の発足を受けて、まず公明党の斉藤鉄夫代表と党首会談を行い、連立問題についての協議をスタートさせた。

「自公連立は基本中の基本」と高市氏はこれまでどおりの連立継続を求める方針だが、斉藤氏は「連立は政治理念と政策の一致が大前提。現状ではそれがすべて満たされる状況ではない。今後の対応を見守りたい」などと主張する構えとされ、早期決着は見通せない状況だ。

自公連立がスタートしてからすでに26年余りが経過しているが、公明党が今回のような厳しい“条件闘争”に出たのは初めて。同党内や支持母体の創価学会などからは「状況次第では連立離脱もありうる」（学会幹部）との声が聞こえる。

その背景には「昨秋の衆院選、7月の参院選での公明党の敗北は、政治とカネの問題を解決できない自民党への批判が公明党の支持減少にもつながった」（幹部）との認識があるからとみられる。

これまで公明党は「自民党の独断専行を止める“錨（いかり）”としての役目が重要」としてきた。だが、ここにきて、自民党がアメリカの要求も踏まえて防衛費の拡大などに踏み込んでいることから、「平和の党」という原点に回帰する意味でも連立の見直しが必要という考えに傾きつつあるとされる。

公明党は7日、緊急の常任役員会を開き、自民党との連立政権のあり方について協議したが、連立離脱論が相次いだとされる。「公明党と創価学会で高市総裁の保守的な政策などに対する懸念が強まっている」（学会幹部）こともあって、自民党内でも「高市氏の出方次第では協議が難航する」との見方が少なくない。

一方で、自民党の新執行部は、政権安定化のための新たな枠組みとして、国民民主党との連立・連携に全力を挙げる構えだ。ただ、公明党は連立維持に「歴史認識と靖国参拝」「政治とカネの問題の決着」など、極めて厳しい条件を突きつけようとしている。

これに対して高市氏は、自身による玉木雄一郎代表との極秘会談や、麻生氏と榛葉賀津也幹事長との会談などを通じて、国民民主党との連携を深めることで、「これまで同党と政治・政策両分野で歩調を合わせてきた公明党の離反を防ぎたい考え」（高市氏周辺）とみられる。

カギを握る“自民党の聖域”のメンバー変更



長期間にわたって自民党の税制調査会を仕切ってきた宮沢洋一税調会長（撮影：尾形文繁）

そうした中、公明、国民民主両党との連立協議にも大きな影響を与えるとみられているのが、国民が求めるガソリン減税や、公明党が主張してきた食料品の消費税率引き下げなどを協議する、自民党税制調査会のメンバー変更問題だ。

長期間税調を仕切ってきた宮沢洋一税調会長（旧岸田派）ら、いわゆる「インナー」と呼ばれる面々が、「恒久財源の確保を求めて合意を阻んできた」とされる。そのため、「連立協議を進めるためには、税調メンバーの総入れ替えが必要」（自民党新執行部）との指摘が相次いでいる。

これに対して、宮沢氏らインナーグループにも「もう野党との税制協議には関わりたくない」との声が多いとされる。

ただ、自民税調という組織は「総理・総裁や執行部も口出ししにくい、独立した存在」として定着してきた経緯がある。しかも、財務省（旧大蔵省）出身で税制に詳しい“専門家”が多く、「普通の議員では、税制論議で太刀打ちできない」（自民党の若手議員）のは否定できない。

さらに、今回の総裁選で高市氏を支持した麻生派と旧茂木派には財務省出身の税の専門家が少ないこともあって、「総入れ替えは実質的に困難」（新執行部）との見方も多い。

野党側にも「これまでの税制協議の経過や結果をすべて白紙に戻すとなれば、対応しようがない」（立憲民主党の政調幹部）という不安が根強い。このため、新執行部、とくに財政や税制に詳しいとされる麻生、鈴木両氏がどう調整するかが注目の的だ。

ノーベル賞受賞騒ぎは「幸運」との揶揄も



高市総裁の誕生を好感して、10月6日の日経平均は急騰。史上最高値を大幅に更新した（撮影：梅谷秀司）

こうしてみると、高市新執行部の出だしは「ハードルだらけ」とされる。ただ、日経平均株価は10月6日に史上最高値を更新しており、「初の女性首相」への国民の期待も大きいことは明らかだ。

それだけに、本来なら新聞では1面トップ、テレビでもニュースの1番手で取り上げられるはずだった「新執行部」関連の報道が、ノーベル生理学・医学賞を大阪大学の坂口志文特任教授が受賞したというニュースが6日夜に流れたことで、2番手以降に“格下げ”となったのは、痛手だったとみられる。

ただ、これについても、自民党内の一部からは「新執行部の偏った陣容への批判や解説が減ったのは、高市氏にとっても幸運」と揶揄する声が出ている。

高市氏と新執行部は公明党や国民民主党との協議に一定の時間が必要との判断から、首相指名・組閣のための臨時国会の召集時期を、当初想定されていた15日から17日に先送りすることで野党側と交渉する方針とされる。

野党側は、7日午前の6党国対委員長会談などで「これ以上の政治空白は許されない」と早期召集を要求。「20日の首相所信表明、22日から3日間の衆参代表質問」という日程は変えられそうもないのが実情だ。このため、高市氏や新執行部にとって、今後10日間が「最初で最大の正念場」になりそうだ。

（泉 宏 ： 政治ジャーナリスト）