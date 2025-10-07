Aぇ！groupの公式YouTubeが7日に更新され、動画の更新を当面の間、休止すると発表した。

チャンネル内の「投稿」が更新され「この度、Aぇちゅーぶ（チャンネルの通称）は一旦お休みさせて頂きます。楽しみにして下さっている皆様には大変申し訳ありません。再開させていただく際は改めてご報告致します。ご理解の程よろしくお願いいたします」と伝えた。

催眠術やコーディネートバトルなど、メンバーが様々な企画に挑戦するなどして人気を博していた。

Aぇ！groupを巡っては、メンバーの草間リチャード敬太が東京・新宿2丁目で下半身を露出したとして4日に公然わいせつの疑いで逮捕された。

草間は6日に釈放されたものの、テレビ各局は対応に大わらわ。出演予定だった5日放送の日本テレビ「ザ！鉄腕！DASH！！」は番組内容が差し替えられた。さらに、グループで出演している朝日放送「あっちこっちAぇ！」（関西ローカル）の4日放送分は別番組が放送された。

また、グループがCMキャラクターを務めるヘアケア用品「Palty（パルティ）」の公式サイトから、5日までに画像が削除された。スキンケアブランド「Avene（アベンヌ）」の公式サイトからも6日までに画像や特設ページが削除されるなど、騒動の余波が続いている。