モデル・タレントの葉月美優さんが、自身のインスタグラムを更新。宮城県のスポーツランドSUGOのレーシングコースで、バイク走行を楽しんだことを報告しました。



【写真を見る】【 葉月美優 】「今年もSUPER GT開催サーキット全制覇」HONDAのバイクCBR600RRでSUGOのレーシングコースを走行





葉月さんは黒い革のライダースーツを身にまとい、使用したバイク、HONDAのCBR600RRと並んだ画像を投稿。「30分走行2本頑張っちゃったし SUGOめっちゃ楽しかった」「次は、ラインをしっかり教えてもらいたいな！」と、レーシングコースをバイクで走行した喜びを綴っています。





SUGOでの走行により、葉月さんは「これで、今年もSUPER GT開催サーキット全制覇」と投稿。国内レースの主要6か所のサーキット（岡山国際サーキット、富士スピードウェイ、鈴鹿サーキット、オートポリス、スポーツランドSUGO、モビリティリゾートもてぎ）すべてで走行したことを明かしています。





葉月さんは「また来年も走りたい」と、バイクへの情熱を込めて締めくくっています。



【担当：芸能情報ステーション】

