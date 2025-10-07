STARTO ENTERTAINMENT所属のアイドルグループ『Aぇ! group』の草間リチャード敬太が10月4日の早朝、路上で下半身を露出した公然わいせつの疑いで逮捕された。草間は6日午前に書類送検され、同日午後に釈放された。

【写真】見てられない…大号泣する釈放時の草間リチャード敬太

“謝罪”に追い込まれたtimelesz新メンバー

草間の逮捕を受け、5日放送のレギュラー出演番組『ザ! 鉄腕! DASH!!』（日本テレビ系）は、放送内容を差し替えて放送された。今後も同様の対応が行われると見られる。

「『DASH』はもともとTOKIOが出演するバラエティー番組として知られていましたが、6月に国分太一さんの複数のコンプライアンス違反が明らかになり、番組の降板とTOKIO解散が発表されました。しかし『DASH』は存続しています。草間さんはDASH島の“助っ人”をはじめ、各企画に出演。今後は若手が“頑張る”番組になるものと見られていましたが、草間さんの逮捕で“仕切り直し”を迫られそうです」（放送作家、以下同）

ネット上では新たな若手アイドルの起用を求める声もある。

《太一君やリチャのこと考えるとDASHはいっそまだデビュー前のジュニアとかを見習いとして育てたほうがいいんじゃない》

《この際、デビューしてないジュニアの人たちを鉄腕DASHにたくさん投入してデビューさせたらいいのになと思った》

デビュー予備軍であるジュニア（旧ジャニーズJr.）からの抜擢を期待する声があるが、現実的な選択肢ならば、すでに出演している草間以外のメンバーの露出を増やしていく道が考えられるが、“あの人物”の評判は芳しくない。

「8月に、国分さんの穴を埋めるべく、timeleszの新メンバーである篠塚大輝さんの“助っ人”出演が明らかに。しかし、2025年2月に加入したばかりで、ジュニアとしての下積み経験が一切ない篠塚さんが突然、人気番組に出演したことに対して《順番が違う》《一般人は見たくない》などと旧ジャニーズファンから批判が殺到しました。本人も批判を踏まえ、Instagramのストーリーズで《様々な意見があることは真摯に受け止めております》とのコメントを掲載するに至りました。ネット上では《リチャのせいでダッシュがひと枠空いてまう。そのせいでまたあいつがきたらどうするねん》といった声も聞かれます」

はからずも、草間の不祥事により差し替えとなった10月5日放送の最後に流れた次週予告では篠塚の姿が映し出されている。賛否両論はあれども、草間がしばらくいない分、番組を支える存在となって欲しいところだ。