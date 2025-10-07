ニューバランスジャパンは、2025 TCS NEW YORK CITY MARATHONを記念したシューズ、アパレル含む限定コレクション「TCS NEW YORK CITY MARATHON 2025 COLLECTION（ニューヨークシティマラソン2025コレクション）」発売した。

ニューバランスがランニングカテゴリーで掲げる走る人すべてに向けたメッセージ「Run your way.」のもと、“世界最大のマラソン大会”に初めてチャレンジする人からシリアスランナー、アスリートまで、ランニングを楽しむすべてのランナーの個性を称え、チャレンジを応援するコレクションになっている。





エンパイアステートビル、セントラルパーク、コロンバス・サークルなど、ニューヨークの壮大な街並みや真髄を表現している限定コレクションは、ニューバランス公式オンラインストア、ニューバランスRun Hub 代々木公園、ニューバランス銀座で順次発売する。

なお、ニューバランスオフィシャルストアのアパレルの取り扱いは、ニューバランスRun Hub 代々木公園のみとなる。シューズは、10月8日発売予定となっている。



「FuelCell SuperComp Elite v5」

フルマラソンで勝利を目指すエリートランナーに向けた反発弾性‧エネルギーリターンを追求するトップモデル「FuelCell SuperComp Elite v5」から今年のNYCマラソンを記念した限定コレクションが登場する。反発弾性に優れたカーボンプレート、PEBA配合のFuelCellが極限まで研ぎ澄まされた軽量形状になり、前足部での蹴り出し時に驚異的な推進力を実現する。



「FuelCell Rebel v5」

強度の高いトレーニングからサブ4を目指すランナーまで幅広いシーンで活躍できる最新コレクション「FuelCell Rebel v5」から、今年のNYCマラソンを記念した限定コレクションが登場する。



「NYC Marathon 2025 Jacket」

今年のNYCマラソン大会を記念したウーブンジャケット。リップストップポリエステルを表地に使用し、裏地メッシュを施した。胸の背中にリフレクティブライン切り替えつきのベンチレーション。裾はアジャスタブルコード、収納に便利なジップ付きハンドポケット。大会オフィシャルグラフィックがプリントされたスペシャルアイテムとなっている。

［小売価格］

FuelCell SuperComp Elite v5：3万3000円

FuelCell Rebel v5：1万8920円

NYC Marathon 2025 Jacket：2万3980円

NYC Marathon Athletics Singlet：6930円

NYC Marathon Graphic T−Shirt − Liberty：5940円

（すべて税込）

ニューバランス ジャパン＝https://shop.newbalance.jp