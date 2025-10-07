「婚活がうまくいかない人」に共通する発言とは。自分を客観視できていない“無自覚な高望み”に要注意
こんにちは、恋愛コラムニスト・恋愛カウンセラーの堺屋大地です。
筆者はLINE公式サービスにて計1万件以上のチャット恋愛相談を受けてきました。また知人経由で対面の相談を受けることも多く、性別・年齢問わずさまざまな方の恋のお悩みをうかがい、知見を深めているのです。
2020年国勢調査によれば、日本人の「生涯未婚率」（50歳時の未婚割合）は年々上昇しており、女性は17.8％、男性に至っては28.3％にも及びます。そんななかで、恋愛がうまくいかないという方々にも筆者の知見が少しでも役に立てばなによりです。
◆今回の相談者は婚活に悩む男女1人ずつ
今回のご相談者は婚活に励んでいる男女1人ずつ。けれど両人とも同じ悩みを抱えていたのです。
まずは、歴代彼女人数は2人で、ここ10年以上は恋人がいたことがないという竜太郎さん（仮名・男性・40歳）。年収は500万円台ということで、経済力的には問題なさそうですが……。
「婚活を始めて2年経ちますがうまくいってません。そもそも僕が良いなと思える女性が少ないんですけど、たまに出会えたとしても最終的にフラれてしまうんです。
僕は年下がタイプなので『30代前半の女性』というのが唯一の条件ですね。ほかにはこだわりはないし、高望みもしていないので、本当にどこにでもいる“普通”の子でいいんですけどね……」（竜太郎さん）
お次は、歴代彼氏人数は10人以上で、20代の頃は地方のキャバクラで働いていたというミチルさん（仮名・女性・32歳）。
30代に突入する前に水商売からあがり、現在は派遣で事務職をしているそう。
「キャバ時代にカネがあっても性格がクズな男とか、ツラ（顔）が良くても女グセが悪い男とか、さんざん見て来たので、性格がまともなら本当に年収もビジュ（見た目）も“普通”でいいんですよ。
それなのに、アプリ（マッチングアプリ）で婚活してるんですけど、良いなと思う人はヤリモクのチャラ男で、向こうから私に言い寄ってくるのは普通未満の男ばっかりで……」（ミチルさん）
◆結果的に高望みになってしまっている？
おわかりになったかもしれませんが、二人に共通しているのは、結婚相手は“普通”でいいと思っているのになかなか見つからないこと。
竜太郎さんとミチルさんからは別々の時期に相談を受けていたのですが、筆者からお伝えした内容は基本的にはほとんど一緒でした。
結論から言いますと、謙虚に控えめな条件として“普通”の相手を希望しているようで、実はその“普通”の感覚がズレており、結果的に高望みになってしまっている――ということです。
◆“中の中”女性を「かわいくない」と却下
竜太郎さんが唯一掲げている条件は「30代前半」ということですが、5歳〜10歳も自分より若い女性に限定していることになるので、この時点でけっこうハードルが上がっています。
また竜太郎さんのように恋愛から遠ざかっている人の“あるある”なのですが、“普通”と言いつつも女性のビジュアル（主に顔）は、平均より上を求めているというのはよくあるケース。
プライベートではあまり女性と接する機会がなく、テレビやネットに出ている女優やモデルに見慣れてしまうと、世の中のリアルな平均がわからなくなってしまうからです。
特にテレビなどでイジられキャラになっているアイドルは、世間的にはかなり上位のビジュにもかかわらず、「かわいくない」と雑な扱いを受けることもあるため、視聴している男性は感覚がマヒしてしまうことも……。
実際、竜太郎さんに何十人かの女性の写真を見せ、彼の恋愛対象となる「普通」の女性をピックアップしてもらったところ、“中の上”以上の見た目の子を選んでおり、“中の中”レベルの女性は「かわいくない」と却下していました。
