モスバーガーを展開するモスフードサービスは、10月8日から、全国のモスバーガー店舗（一部店舗除く）において「モスチキンパック（5本入り）」と引き換え可能な「モスチキンチケット」の販売を開始する。また同日から、店頭ならびにオンラインで冷凍の「香る醤油のローストチキン〜鹿児島県産若鶏〜」を数量限定発売する。

「モスチキン」は、特製醤油だれに漬け込んだ鶏むね肉をカリカリの衣で包んだモスオリジナルのフライドチキンで、1992年から販売している人気商品。米粉入りの衣を使用しているため、テイクアウトしてもサクサクとした食感を楽しめる。モスチキンを詰めた「モスチキンパック」は、おうちでのクリスマスや家族での食事などにおすすめのパックとなっている。

キャンペーンを開始する10月8日から「モスチキンチケット（モスチキンチケットは数量限定、なくなり次第終了する。持ち帰り専用で、ネット注文や宅配では使用できない）」の販売を開始する。「モスチキンチケット」は、「モスチキンパック（5本入り）」と引き換えることができるチケット。引き換え期間は、10月8日〜来年2月28日となっており、クリスマスに限らず秋冬に家族や仲間同士で集まる時にいつでも利用できる。購入店舗以外でも引き換えが可能なので、ギフトとしても利用できる。購入特典として「モスチキンチケット」を購入の消費者に、後日使える「100円クーポン（100円クーポンは「モスチキンチケット」を購入、および店舗で「モスチキンパック（5本入り）」を予約した人に進呈する。数量限定、なくなり次第終了。12月26日〜来年2月28日の期間、全国のモスバーガー店舗（一部店舗除く）で利用できる）」をチケット1枚につき1枚進呈する。

11月12日からは、12月20日〜12月25日に引き渡しするモスチキンの予約ができる「ネット特別予約注文」を受け付ける。この予約では、「モスチキンパック」と「冷凍モスチキン」の予約数1個につき1枚の「特別予約注文限定100円電子クーポン」をプレゼント。さらに12月14日までに注文すると、早割として100円お得に購入できる。

キャンペーンを開始する10月8日からは、モスバーガー店舗の店頭で、冷凍の「香る醤油のローストチキン 〜鹿児島県産若鶏〜」を数量・テイクアウト限定で販売する。「香る醤油のローストチキン」は、数種類の醤油を合わせて旨みと香りを引き立て、そこに味噌を加えてコクをプラスしたモスならではのローストチキン。国産のレモンで味のキレとスッキリ感を出し、さらに山椒やジンジャーパウダーを加えて味の厚みと風味をアップしている。クリスマスシーズンに向けて「人混みを避けたい」「食べたいときに簡単に調理したい」などの消費者の要望に応える考え。

［小売価格］

モスチケット：1500円

香る醤油のローストチキン 〜鹿児島県産若鶏〜：650円

（すべて税込）

［発売日］10月8日（水）

モスバーガー＝https://www.mos.jp