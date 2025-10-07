レディース、メンズ、キッズの革新的なカジュアルフットウェアのグローバルリーダーであるクロックスは、サンリオの人気キャラクター「クロミ」とのコラボレーションアイテムを10月14日から発売する。

「なりたい自分になっちゃおう」という個性を応援するクロミのメッセージで多くのファンに愛されるクロミが、ついにクロックスとコラボレーションする。毎日の足元を、ちょっぴりいたずらで、思いきり個性的に演出。遊び心いっぱいのスタイルを思いきり満喫できる特別な一足で、この秋、足元から「自分らしさ」を解き放つ。



「クロミ クラシック クロッグ」

今回のコレクションでは、大人も子どもも楽しめるサイズがクラシック クロッグで登場し、親子でお揃いコーデも可能とのこと。クロミのアイコニックなパープルカラーをベースに自分らしさ全開で、笑ったりくつろいだりと、さまざまな表情を見せるクロミのイラストをフットウェア全体にプリントした。歩くたびに楽しくなる、ストーリー性のあるビジュアルが魅力となっている。アッパーには、存在感たっぷりの大きな3D ジビッツチャームを2つ付き。大人用モデルには、ふわふわのモコモコ素材やベロア素材のチャームが使われており、遊び心あふれるデザインは、ファン必見の一足となっている。



「キッズ クロミ クラシック クロッグ」

さらに注目は、くるぶしのストラップにもクロミのフェイスをあしらった特別仕様でクロミ一色。細部にまでこだわり抜いた「クロミづくし」なデザインに仕上がっている。

［小売価格］

クロミ クラシック クロッグ：9900円

キッズ クロミ クラシック クロッグ：6050円

（すべて税込）

［発売日］10月14日（火）

クロックス・ジャパン＝https://www.crocs.co.jp