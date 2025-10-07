RIP SLYME・ILMARI、妻・蛯原友里との共演を夫婦2ショットで報告「ゆりちゃん呼びにキュン」「めちゃんこ素敵」
RIP SLYMEのILMARI（50）が6日、自身のインスタグラムを更新。妻でモデルの蛯原友里（46）との夫婦2ショットを公開した。
【写真】「自然体で撮ってもらいました」RIP SLYME・ILMARI＆蛯原友里の夫婦2ショット
ILMARIは「夫婦で初めて出演したVOGUE × THE GINZA のコンテンツが、VOGUE JAPANのYouTubeチャンネルで公開されています」と書き出し、蛯原がILMARIに顔を寄せてほほ笑む、仲むつまじい夫婦の2ショットを投稿している。
続けて「普段なかなか一緒に出ることがないので、少し照れくさくもありつつ、いい感じにゆるく自然体で撮ってもらいました」と、夫婦共演に心境を明かしていた。
この投稿にファンからは「お二人の優しい柔らかい雰囲気に癒やされました」「めちゃんこ素敵でした」「ILさんのゆりちゃん呼びにキュン」「きゃあああああ 初動画共演！まってましたー!!」などの反響が寄せられている。
ILMARIと蛯原は、2009年に結婚。15年11月に第1子男児、21年11月に第2子女児の誕生をそれぞれ発表した。
【写真】「自然体で撮ってもらいました」RIP SLYME・ILMARI＆蛯原友里の夫婦2ショット
ILMARIは「夫婦で初めて出演したVOGUE × THE GINZA のコンテンツが、VOGUE JAPANのYouTubeチャンネルで公開されています」と書き出し、蛯原がILMARIに顔を寄せてほほ笑む、仲むつまじい夫婦の2ショットを投稿している。
この投稿にファンからは「お二人の優しい柔らかい雰囲気に癒やされました」「めちゃんこ素敵でした」「ILさんのゆりちゃん呼びにキュン」「きゃあああああ 初動画共演！まってましたー!!」などの反響が寄せられている。
ILMARIと蛯原は、2009年に結婚。15年11月に第1子男児、21年11月に第2子女児の誕生をそれぞれ発表した。