前田佳織里『浦安鉄筋家族』みたいな人を発見！
『ウマ娘』ナイスネイチャ役で知られる声優の前田佳織里が7日、自身のXを更新。動画のサムネ画像が漫画『浦安鉄筋家族』の登場キャラにいそうな表情をしていたことを報告した。
【写真】想像以上の顔（笑）『浦安鉄筋家族』風な表情をする前田佳織里
Xでは、前田の代表作でもある『虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会』のライブ動画のサムネ画像が、複数まとめられたものが投稿され、その中の一つに叫ぶ表情をする前田の姿が。インパクトある姿もあってか、再生数86万回となっている。
これに気づき前田は「浦安鉄筋家族みたいな人いる…と思ったらわたしでした(小声)」と伝えた。
前田は2017年にアニメ『100%パスカル先生』で声優デビュー。『球詠』武田詠深役、『ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会』（ニジガク）桜坂しずく役、『2.5次元の誘惑』天乃リリサ役など数々の作品に出演している人気声優。
アーティスト活動もしており、声優ユニット「虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会」のメンバーとしても知られ、2023年には所属事務所「アミューズ」の株主総会に登場し、ミニライブをするなど事務所の顔となっている。
