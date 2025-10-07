NEWSの加藤シゲアキ（38）が7日放送のフジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲスト出演。最近始めた趣味を告白する場面があった。

この日はこの日スタートする同局新ドラマ「新東京水上警察」の宣伝のため、主演の佐藤隆太、女優の山下美月とともに出演。「おじいちゃんと趣味合う、っぽい」というイメージに、加藤は〇を上げた。

そのうえで、「合うっぽいというか、僕、趣味は多いんですけど、やっぱり高齢者になった時にハブられたくないというか、高齢者になった時に凄く中心にいたいなと思って、それでマージャン始めたんですよ」とした。

MCの「ハライチ」澤部佑が「はやってたりするんですよね？」と振ると、加藤は「はやってるし、やってるんですよね、おじいちゃん、おばあちゃん。やっぱりボケ防止みたいな。その時に、下手だと思われたくないじゃないですか。“加藤さんところのおじいちゃん、上手よ”ってやっぱり言われて死にたいなと思って。本当に最近始めた」と明かした。

澤部は「本当にそのために？」と質問するも、加藤は「それも大きな理由として。やっぱり早い内からやっとかないと、おじいちゃんになってから覚えるのが大変だなと思って。だから、凄いやってます。友達とか、作家仲間とかと」とした。

澤部が「作家先生は強いんですか？」と聞くと、「強い、マジ強い」と加藤。「強い人とやっているのはありますけど。ちょっと素人なんで、始めたばっかりなんで、強い人とやって“そんなやり方あるんだ”みたいな。全然勝てない」と話した。