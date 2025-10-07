ºå¿À¤ÏÃæÆü¤È°ú¤Ê¬¤±¡¡ÆïËÜÂÙ»Ë¤¬ÂåÂÇ¤ÇÅ¬»þÂÇ¡¢Á°Àî±¦µþ¤Ï2°ÂÂÇ¡¢¹â»ûË¾Ì´¤Ï3ÂÇÅÀ¤Î³èÌö
¡¡¡þ¤ß¤ä¤¶¤¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¥ê¡¼¥°¡¡ºå¿À8¡½8ÃæÆü¡Ê2025Ç¯10·î7Æü¡¡¥µ¥ó¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡ºå¿À¤ÏÃæÆü¤È°ú¤Ê¬¤±¤¿¡£
¡¡2ÅÀÎôÀª¤Î8²ó2»à°ì¡¢ÆóÎÝ¡£¹â»û¤¬±¦Ãæ´Ö¤Ø¤Î2ÅÀÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤ÇÆ±ÅÀ¤È¤¹¤ë¤È¼¡ÂÇ¼Ô¡¦ÂåÂÇ¡¦ÆïËÜ¤¬¾¡¤Á±Û¤·¤Îº¸Á°ÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¤¬¡¢9²ó2»à»°ÎÝ¤«¤é4ÈÖ¼ê¡¦ÉÙÅÄ¤¬2»à»°ÎÝ¤«¤éÈøÅÄ¤Ë±¦±Û¤¨¤ÎÅ¬»þ»°ÎÝÂÇ¤òÍá¤Ó¤ÆÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤¿¡£
¡¡ÂÇÀþ¤Ï1¡½1¤Ç·Þ¤¨¤¿2²ó¡£1»àÆó¡¢»°ÎÝ¤«¤é¹â»û¤ÎÆó¥´¥í¤Î´Ö¤Ë1ÅÀ¡£¤Ê¤ª¤â2»à»°ÎÝ¤«¤éÂ³¤¯¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤¬º¸Á°Å¬»þÂÇ¡¢4ÈÖ¡¦Á°Àî¤¬±¦±Û¤¨¤ÎÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤ÈÁ°Àî¤¬¥Þ¥ë¥Á°ÂÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¹â»û¤Ï3ÂÇÅÀ¤Î³èÌö¤ò¸«¤»¤¿¡£