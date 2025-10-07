元TBSのフリーアナウンサー新井麻希（43）が7日までにインスタグラムを更新。第2子妊娠を報告した。

日本テレビ系「news zero」のナレーターを務める新井アナは「第二子を妊娠し、今週から、newszeroのナレーションは、産休に入らせて頂きます」と報告。「報告するタイミングを失って笑、なんだかそれっぽい写真も撮れず バタバタで、気付いたら9ヶ月に突入です」とつづった。

「毎週毎週、むくむく成長してくれる赤ちゃんと共に、ここまでやってこれました！」と、おなかがふっくらした様子がわかる自撮り写真もアップ。

「そして温かく送り出してくださった番組の皆様には感謝の気持ちでいっぱいです。また、私が休みの間に登板してくださる、ナレーターの佐藤委子さんにも感謝感謝です 何卒よろしくお願いします！」と番組関係者らに感謝した。

ほかの仕事に関しても順次産休入りする予定だという。

「43歳と高齢なので、とにかく無理をしない、というのが今回のテーマでした。家族、友人、職場の皆様にもたくさん甘えました！パワーアップして戻れるように頑張ります」と意気込みをつづった。

新井アナは14年8月、同学年の一般男性との結婚を発表。23年6月に第1子男児出産を報告した。