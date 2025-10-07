長澤まさみ、美ボディ際立つ大胆な姿「綺麗すぎて息止まった」と反響
【モデルプレス＝2025/10/07】雑誌「ar」（主婦と生活社）の公式Instagramが、10月6日に更新された。女優の長澤まさみが表紙を飾る10月10日発売「ar」11月号通常版の表紙が公開され、反響が寄せられている。
【写真】長澤まさみ、美ボディ際立つ大胆な姿
投稿には「表紙は伝説のミューズ・長澤まさみさん」とつづられ、11月号の表紙が公開されている。表紙の長澤はアンニュイな表情でカメラ目線を送り、チューブトップにショートパンツ姿で色白の美しいボディを大胆に披露している。
この投稿には「綺麗すぎて息止まった」「美しすぎる」「本物の美女」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
