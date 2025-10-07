今井美桜「空き具合が調整できる」リボン付きシアートップスで胸元強調
【モデルプレス＝2025/10/07】フリーアナウンサーの今井美桜が6日、自身のInstagramを更新。夜の街での撮影ショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】今井美桜、大胆胸元空きトップスコーデ
今井は「シアーの感じも 好きな位置でりぼんを結べるのも 空き具合が調整できるのも◎」とコーディネートについて紹介。ボルドーのシアー素材トップスにデニムパンツを合わせたコーディネートを披露した。胸元にリボンがあしらわれたデザインで、首元のデコルテラインを強調している。
この投稿に、ファンからは「おしゃれ」「可愛い」「似合ってる」「センス抜群」「素敵」「綺麗」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
