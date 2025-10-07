なごみ、夫・こーくんとのキスショットで結婚1周年を報告「泣けてきた」「幸せいっぱい」と反響
【モデルプレス＝2025/10/07】YouTuber・なこなこカップルとして活動していたなごみが、10月6日に自身のInstagramを更新。夫でYouTuberのこーくんと結婚1周年を迎えたことを報告して反響を呼んでいる。
【写真】なごみ＆こーくんのキスショット
なごみは投稿に「1st Wedding Anniversary ＆ 8 Years of Love」とつづり、5日に結婚1周年を迎えたことを報告。「あっという間の1年。これからもたくさん笑って、ケンカして、一緒に歩いていこう」と続けて、こーくんがウエディングドレス姿のなごみの頬にキスをしてなごみが満面の笑顔をカメラに向けている写真を投稿している。また、他にもブーケで口元を隠しつつキスをする2人の様子や、愛犬2匹をそれぞれ抱えて笑顔を見せている写真など日々の2人の写真も公開している。
この投稿には「おめでとうございます」「泣けてきた」「幸せいっぱい」「どれも可愛い」「素敵な家族」などの反響が寄せられている。
2人は「ユニバで出会った関西人カップル」として2019年にYouTube「なこなこチャンネル」を開設。2023年10月5日に交際6年を迎え、同年11月1日にこーくんがなごみにプロポーズ。なごみの24歳の誕生日となった2024年3月2日に結婚を発表した。また、2025年2月2日には「なこなこチャンネル」の終了を発表している。（modelpress編集部）
◆なごみ、夫・こーくんとのキスショット公開
◆なごみ＆夫・こーくん、結婚1周年に反響
