【アルティメットプレミアムマスターライン GUILTY GEAR -STRIVE- ラムレザル＝ヴァレンタイン ボーナス版】 2027年1月～4月頃 発売予定 価格：193,490円

プライム1スタジオは、スタチュー「アルティメットプレミアムマスターライン GUILTY GEAR -STRIVE- ラムレザル＝ヴァレンタイン」を1月～4月頃に発売する。価格は193,490円。本日10月7日より予約受付を開始した。

同社のハイエンドブランド「PRIME 1 STATUE（プライム1スタチュー）」のフォーマットのひとつ、アルティメットプレミアムマスターラインから「GUILTY GEAR -STRIVE-」に登場する、「ラムレザル＝ヴァレンタイン」が1/4スケールで立体化。

肉感的なボディや、布・金属の質感、動きのある白いマント、重厚感に満ちた2つの大剣など、ディティールへのこだわりやダイナミックな構図が楽しめる。また、各部の造形と彩色は、2Dアニメにしか見えない3DCG「セルルック」の立体化に挑んだものとなっている。特製ベースには、LEDユニットが内蔵。覚醒必殺技「カルヴァドス」を思わせる緑のエフェクトが発光し、戦いの刹那を演出できる。

さらにボーナス版だけの特典として、白い“LET’S ROCK”が刻まれたロゴスタンドが付属する。

アルティメットプレミアムマスターライン GUILTY GEAR -STRIVE- ラムレザル＝ヴァレンタイン

2027年1月～4月頃 発売予定

価格：193,490円

【ボーナス版 特典】

※本ボーナス版の日本国内における取り扱いは、プライム1スタジオ公式オンラインストアのみとなります。

製品概要

価格：193,490円

発売時期：2027年1月～4月頃 予定

販売数量：400体

シリーズ：「GUILTY GEAR -STRIVE-」

フォーマット：アルティメットプレミアムマスターライン

サイズ：64×48×51cm（高さ×幅×奥行） 1/4 Scale

重量：13.5kg

素材：ポリストーン（一部に別素材使用）

【製品仕様・付属品】

・特製ベース

・ボーナス特典：“LET’S ROCK”ロゴスタンド

※LED給電方式未定（仕様に合わせて電池またはUSBケーブルを別途お買い求めください）

(C)ARC SYSTEM WORKS