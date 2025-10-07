プライム1スタジオ、「GUILTY GEAR -STRIVE-」より「ラムレザル＝ヴァレンタイン」の1/4スケールスタチューが登場！
プライム1スタジオは、スタチュー「アルティメットプレミアムマスターライン GUILTY GEAR -STRIVE- ラムレザル＝ヴァレンタイン」を1月～4月頃に発売する。価格は193,490円。本日10月7日より予約受付を開始した。
同社のハイエンドブランド「PRIME 1 STATUE（プライム1スタチュー）」のフォーマットのひとつ、アルティメットプレミアムマスターラインから「GUILTY GEAR -STRIVE-」に登場する、「ラムレザル＝ヴァレンタイン」が1/4スケールで立体化。
肉感的なボディや、布・金属の質感、動きのある白いマント、重厚感に満ちた2つの大剣など、ディティールへのこだわりやダイナミックな構図が楽しめる。また、各部の造形と彩色は、2Dアニメにしか見えない3DCG「セルルック」の立体化に挑んだものとなっている。特製ベースには、LEDユニットが内蔵。覚醒必殺技「カルヴァドス」を思わせる緑のエフェクトが発光し、戦いの刹那を演出できる。
さらにボーナス版だけの特典として、白い“LET’S ROCK”が刻まれたロゴスタンドが付属する。
□「アルティメットプレミアムマスターライン GUILTY GEAR -STRIVE- ラムレザル＝ヴァレンタイン」のページ
アルティメットプレミアムマスターライン GUILTY GEAR -STRIVE- ラムレザル＝ヴァレンタイン
2027年1月～4月頃 発売予定
価格：193,490円
※本ボーナス版の日本国内における取り扱いは、プライム1スタジオ公式オンラインストアのみとなります。
製品概要
価格：193,490円
発売時期：2027年1月～4月頃 予定
販売数量：400体
シリーズ：「GUILTY GEAR -STRIVE-」
フォーマット：アルティメットプレミアムマスターライン
サイズ：64×48×51cm（高さ×幅×奥行） 1/4 Scale
重量：13.5kg
素材：ポリストーン（一部に別素材使用）
【製品仕様・付属品】
・特製ベース
・ボーナス特典：“LET’S ROCK”ロゴスタンド
※LED給電方式未定（仕様に合わせて電池またはUSBケーブルを別途お買い求めください）
(C)ARC SYSTEM WORKS