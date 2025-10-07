10月5日（日）、小笠原近海で「台風22号」が発生しました。

【画像で見る】「台風22号」いつどこで雨が降る？最新の雨・風シミュレーション 進路予想

台風22号は暖かい海面水温エリアを通過していて、水蒸気をエネルギーにして、発達する見込みです。あすには、進路を東寄りに変えて、週後半は関東や東海で強風や高波の影響が出るおそれがあります。

現在は北北西方向に進んでいますが、この後は上空の偏西風に流されるように、東へ進む見込みです。

■7日（火）正午の実況（強い台風）

中心気圧：970 hPa

存在地域：日本の南

最大瞬間風速：55ｍ

■8日（水）正午の予想（強い台風）

中心気圧：960hPa

存在地域：日本の南

最大瞬間風速：60ｍ

■9日（木）午前9時（非常に強い台風）

中心気圧：950hPa

存在地域：八丈島の南西約120km

最大瞬間風速：60ｍ

■10日（金）午前9時（強い台風）

中心気圧：970hPa

存在地域：日本の東

最大瞬間風速：55ｍ

■11日（土）午前9時（温帯低気圧）

中心気圧：980hPa

存在地域：日本のはるか東

最大瞬間風速：50ｍ

スーパーコンピュータの雨の予想シミュレーションでは、沿岸部を中心に台風の影響で雨が降るところもありそうです。北寄りの進路を通れば、9日（木）は千葉県で警報級の大雨になるおそれもあります。

現時点で伊豆諸島と千葉県で大雨警報が、静岡県や千葉県では、暴風警報が発表されるおそれがあります。

また、太平洋沿岸は広い範囲で高波にも警戒が必要になるほか、静岡県や神奈川県、千葉県では高潮のおそれがあります。

夏から秋にかけて、海水温の上昇などにより日本各地の潮位は、一年のうちで最も高くなります。



このため、平常の潮位が高い所に、潮位の上昇が重なると、沿岸の低地では浸水などの被害が生ずるおそれがあります。今後の台風の進路には、ご注意下さい。

台風が最も日本列島に近づくのは、木曜日とみられますが、今後の進路次第では、大雨のエリアが広がったり、暴風のェリアが広がったりすることも考えられます。



最新の情報にご注意ください。