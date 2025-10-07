´é¤À¤±¸«¤Æ¤¿¤éµ¤¤Å¤±¤Ê¤¤¡ª40¡Á50Âå¡ÖÏ·¤±¥µ¥¤¥ó¤¬½Ð¤ä¤¹¤¤¾ì½ê¡×6¤Ä¡£¼ó¡¦È±¡¦»ÑÀª¤È¡È°Õ³°¤Ê3²Õ½ê¡É
¡Ö¥·¥ß¤â¥·¥ï¤â¤¿¤ë¤ß¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ë¡Ä¡Ä¡×¶À¤ÎÃæ¤Î¼«Ê¬¤ò¸«¤Æ¡¢¤Ä¤¤´é¤ÎÏ·²½¤À¤±¤ËÌÜ¤òÎ±¤á¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¸«Æ¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ËÏ·¤±¥µ¥¤¥ó¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ÈþÍÆ¥é¥¤¥¿¡¼¤Î±óÆ£¹¬»Ò¤¬¡¢40Âå¡¦50Âå¤Ë¸½¤ì¤¬¤Á¤Ê¡Ö6¤Ä¤ÎÏ·¤±¥µ¥¤¥ó¡×¤È¡¢¤½¤Î¥±¥¢ÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡Ï·¤±¥µ¥¤¥ó¤¬½Ð¤ä¤¹¤¤¾ì½ê¡ ¼ó
¡¡´é¤è¤ê¤âÈéÉæ¤¬Çö¤¯¡¢´ÀÁ£¤¬¤¢¤ë¤Î¤ËÈé»éÁ£¤¬¾¯¤Ê¤¤¼ó¤Ï¡¢´¥Áç¤·¤ä¤¹¤¯¡¢¥Ç¥ê¥±¡¼¥È¡£¥·¥ï¤ä¤¿¤ë¤ß¡¢¤¯¤¹¤ß¤È¤¤¤Ã¤¿Ï·¤±¥µ¥¤¥ó¤¬½Ð¤ä¤¹¤¤¥Ñ¡¼¥Ä¤Ç¤¹¡£»ç³°Àþ¤Î±Æ¶Á¤ä°áÉþ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ëËà»¤¤âµ¯¤¤ä¤¹¤¤¤À¤±¤ËÊüÃÖ¤¹¤ë¤ÈÏ·¤±¥µ¥¤¥ó¤¬¿Ê¹Ô¤¹¤ë²ÄÇ½ÀÂç¡£
¡ã¥±¥¢ÊýË¡¡ä
¡¡´é¤È¤ÏÈéÉæ¹½Â¤¤¬°Û¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¤Ç¤¤ì¤ÐÀìÍÑ¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£ÊÝ¼¾¸ú²Ì¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥·¥ï²þÁ±¸ú²Ì¤äÈþÇò¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò»ÈÍÑ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Æü¾Æ¤±»ß¤á¤ÏÇ¯Ãæ·ç¤«¤µ¤º¤ËÅÉ¤ê¡¢´À¤ò¤«¤¤¤¿¤È¤¤Ê¤É¤ÏÅÉ¤êÄ¾¤·¤â¿´¤¬¤±¤ë¤³¤È¡£
¡¡º£¤¹¤°¤Ë¸«Ä¾¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢Ëí¤Î¹â¤µ¤È»ÑÀª¡£¹â¤¹¤®¤ëËí¤Ï¡¢¥·¥ï¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÅÙ¿²»ÑÀª¤ò¶À¤Ç³ÎÇ§¤·¤Æ¡¢¥·¥ï¤¬´ó¤ë¤è¤¦¤Ê¤éËí¤Î¹â¤µ¤òÄ´À°¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¡ÇÇØ¤â¼ó¤Î¥·¥ï¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥¹¥Þ¥Û»ÈÍÑ»þ¤ä¥Ç¥¹¥¯¥ï¡¼¥¯¤Î¤È¤¤Î»ÑÀª¤ò¸«Ä¾¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢¡Ï·¤±¥µ¥¤¥ó¤¬½Ð¤ä¤¹¤¤¾ì½ê¢ Éª
¡¡È©¤òÏª½Ð¤¹¤ëµ¨Àá¤Ï¿ÍÌÜ¤Ë¤Ä¤¤ä¤¹¤¤Éª¡£¥¬¥µ¥¬¥µ¤·¤¿¤ê¡¢¹õ¤º¤ó¤Ç¤¤¤¿¤ê¡¢¥·¥ï¥·¥ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¤ÈÏ·¤±¥µ¥¤¥ó¤¬½Ð¤ä¤¹¤¯¡¢¸«Æ¨¤·¤ä¤¹¤¤¥Ñ¡¼¥Ä¤Ç¤¹¡£
¡ã¥±¥¢ÊýË¡¡ä
¡¡Éª¤ò¤Ä¤¯»ÑÀª¤¬¤¢¤ëÊý¤Ï¡¢º£¤¹¤°¤Ë¤ä¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¹õ¤º¤ß¤ä¥·¥ï¡¢´¥Áç¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ºÇ½é¤Ë¹Ô¤¤¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢³Ñ¼Á¥±¥¢¡£½µ¤Ë1ÅÙ¤Ï¥¹¥¯¥é¥ÖºÞ¤ò»È¤¤¡¢Í¥¤·¤¤ÎÏ²Ã¸º¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¸Å¤¤³Ñ¼Á¤òÍî¤È¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤½¤Î¸å¤ÏÊÝ¼¾¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¹õ¤º¤ß¤ä¥·¥ï¤¬¤Ç¤¤ä¤¹¤¤¤³¤È¤ò¹Í¤¨¡¢ÈþÇò¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤ä¥ì¥Á¥Î¡¼¥ë¤Ê¤É¤¬ÇÛ¹ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¥Ï¥ê¥±¥¢¤¬¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤ò»È¤¦¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¡¡¼ê¼ó¤«¤éÏÆ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÏ·ÇÑÊª¤òÎ®¤¹¤è¤¦¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤ÇÅÉÉÛ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£»ç³°ÀþÂÐºö¤âËº¤ì¤º¤Ë¹Ô¤¦¤³¤È¡£
¢¡Ï·¤±¥µ¥¤¥ó¤¬½Ð¤ä¤¹¤¤¾ì½ê£ É¨
¡¡µ×¤·¤Ö¤ê¤ËÉ¨¾æ¤Î¥¹¥«¡¼¥È¤ò¤Ï¤³¤¦¤È¤·¤Æ¤Õ¤ÈÉ¨¤ò¸«¤ë¤È¡¢¹õ¤º¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤¤¦·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©¿¨¤ì¤ë¤È¥¶¥é¥¶¥é¡¢¥´¥ï¥´¥ï¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤â¡£É¨¤âÏ·¤±¥µ¥¤¥ó¤¬½Ð¤ä¤¹¤¤¥Ñ¡¼¥Ä¤Ç¤¹¡£
¡ã¥±¥¢ÊýË¡¡ä
¡¡É¨¤âÉªÆ±ÍÍ¤Ë¡¢¸Å¤¤³Ñ¼Á¤òÍî¤È¤¹¥±¥¢¤«¤é»Ï¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤½¤Î¸å¤ÏÊÝ¼¾¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÈþÇò¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¡£»ç³°ÀþÂÐºö¤âËº¤ì¤º¤Ë¹Ô¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤â¤·¡¢É¨¤ò¤Ä¤¯µ¡²ñ¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤Ê¤é¤½¤ì¤â¸«Ä¾¤·¤ò¡£±¿Æ°¤ÇÉ¨¤ò¤Ä¤¯¾ì¹ç¤Ë¤Ï¥Þ¥Ã¥È¤Î¾å¤Ç¹Ô¤¦Åù¹©É×¤·¡¢Ëà»¤¤ËÃí°Õ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢¡Ï·¤±¥µ¥¤¥ó¤¬½Ð¤ä¤¹¤¤¾ì½ê¤ ¼ê¸µ
¡¡²ñÏÃ¤¹¤ë¤È¤¤äÊª¤Î¼õ¤±ÅÏ¤·¤ò¤¹¤ë¤È¤¤Ê¤É¤Ë¿ÍÌÜ¤Ë¤Ä¤¯¼ê¸µ¤â¡¢¥·¥ï¤ä¥«¥µ¤Ä¤¡¢ÌÓ·ê¤Î³«¤¤Ê¤ÉÏ·¤±¥µ¥¤¥ó¤¬½Ð¤ä¤¹¤¤¥Ñ¡¼¥Ä¤Ç¤¹¡£
¡ã¥±¥¢ÊýË¡¡ä
¡¡¼ê¤òÀö¤¦¤È¤¤Ë¤ÏÌµÅº²Ã¤Ê¤ÉÀö¾ôÎÏ¤¬¥Þ¥¤¥ë¥É¤Ê¥Ï¥ó¥É¥½¡¼¥×¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¤Ì¤ë¤ÞÅò¤Ç¤³¤¹¤é¤º¤ËÀö¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Àö¾ô¸å¤ÏÉ¬¤ºÊÝ¼¾¤¹¤ë¤³¤È¤ä¼ê¤òÀö¤¦ÉÑÅÙ¤ò²¼¤²¤ë¹©É×¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¡¡¿å»Å»ö¤ÎºÝ¤Ï¥´¥à¼êÂÞ¤Ê¤É¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢ÀöºÞ¤¬Ä¾ÀÜÈ©¤Ë¿¨¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÃí°Õ¤¹¤ë¤³¤È¡£³°½Ð»þ¤ÏÆü¾Æ¤±»ß¤á¤òÅÉ¤ë¡¢¼êÂÞ¤ò¤Ï¤á¤ë¤Ê¤É»ç³°ÀþÂÐºö¤äÎä¤¨¤Ê¤É¤«¤éÈ©¤ò¼é¤ëÂÐºö¤âÉ¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢½µ¤Ë1ÅÙ¤Ï³Ñ¼Á¥±¥¢¤È¤·¤Æ¥¹¥¯¥é¥Ö¤ò»È¤¤¡¢¸Å¤¤³Ñ¼Á¤òÍ¥¤·¤¯Íî¤È¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£´¥Áç¤·¤ä¤¹¤¤»ØÀè¤Ï¥Í¥¤¥ë¥ª¥¤¥ë¤ÇÃúÇ«¤Ë¥±¥¢¤ò¡£¥Ï¥ó¥É¥±¥¢¤Î¸å¤ËÌÊ¤ä¥·¥ë¥¯¤Î¼êÂÞ¤ò¤Ï¤á¤Æ²á¤´¤¹¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¡¡É®¼Ô¤ÏÉáÃÊ²½¾Ñ¿å¤òÅÉ¤Ã¤Æ¤«¤é¥Ï¥ó¥É¥¯¥ê¡¼¥à¤òÅÉ¤ê¡¢½¢¿²Á°¤ÏÆ³ÆþÈþÍÆ±Õ¡¢²½¾Ñ¿å¡¢¥Ï¥ó¥É¥¯¥ê¡¼¥à¤Î½ç¤Ç¥±¥¢¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ê¸µ¤Ë¤ÏÈþÇò¸ú²Ì¤ä¥·¥ï²þÁ±¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ëÀ½ÉÊ¤òÅêÆþ¤¹¤ë¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
