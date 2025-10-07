菅野美穂、子育てで中断している“輝くための秘訣”「価値観をリフレッシュしてくれる」
俳優の菅野美穂（48）が7日、都内で行われた映画『フジコ・ヘミング 永遠の音色』（24日全国公開）公開前舞台あいさつに登壇し、子育てで中断している“輝くための秘訣”を明かした。
【全身ショット】首元のレースが素敵！クラシカルな衣装で登場した菅野美穂
輝くための秘訣を聞かれた菅野は、「フジコさんもそうだったと思うんですけど、行きたいと思ったところにいったり」と回答。「フジコさんを見ていて、遠くに行くことは大事だなと思いました」とフジコさんの姿から学んだとし、「価値観をリフレッシュしてくれるので旅は大事」とその真意を明かした。
また「子どもに手がかかる時期なので、いまは難しいですけど、また再開したいなと思います」と子育てで中断しているとも明かした菅野。「行きたいなと思っていて行けていないのは、ボリビア、ウユニ塩湖とか」と旅への思いをめぐらせ、「ペルーのマチュピチュに行ったときに高山病があるってことで心し行ったんですけど、万全な体調で行けなかったので、次は万全な体調で行きたいなと思います」と過去の思い出を振り返りつつ笑顔で語った。
菅野がナレーションを務めた本作は、情感あふれる演奏で国内外多くの人の心をとらえ、“魂のピアニスト”と呼ばれて世界で活躍し、24年4月21日に旅立ったピアニストのフジコ・ヘミングさんを、生前12年間追い続けて素顔に迫り、美しい音色が刻まれた最後のドキュメンタリー映画。さまざまな困難を乗り越え60代で人気ピアニストになった波乱万丈な人生から生まれた、心揺さぶる唯一無二の演奏が映画館のスクリーンで体感できる。
また、初公開されるフジコさんのインタビュー映像・絵日記、本作で存在が明らかになる異母妹エヴァさんにストックホルムで実施したインタビュー映像、俳優の弟ウルフさんが語る新たな真実など、知られざるフジコさんの素顔に迫る。
イベントにはほかに、小松莊一良監督が登壇した。
