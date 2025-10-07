スポニチ

写真拡大

　タレントの江口ともみ（57）が7日までに、自身のインスタグラムを更新。子供の頃の写真を公開した。

　江口は「実家のアルバムを姉とかと見ていたのですが　幼稚園か小1か？母校の軽井沢追分寮から　自宅に送った手紙が貼ってありました」と、写真を公開した。

　母校のスタンプが押された手紙には、「みんなげんきですか。わたしわかるいざわあで　たのしくくらしています。わたしがかいるまで　うさちゃんおだいじにしてね　じゃあさようなら　ともみより」と書かれており、江口は「『たのしくくらしています』って」とツッコんだ。

　また「小さい頃からずっとぬいぐるみ好きだと言う事がわかる手紙や写真が沢山ありました」と続け、「そしてスヌオの若かりし頃の写真たち」と、うさぎやスヌーピーのぬいぐるみを抱いた写真を複数掲載。写真には「スヌオ服を着てる時もあったのね」「なんだかいつも首のとこ持ってたから」「首がグラグラで、母が一度手術してたけど　とおさんがまた手術してくれたんだよね　我が家の1番の古株です」と添えた。

　そしてクタクタになったスヌーピーの現在の姿も披露し「鼻が無いから付けてあげようかとも思いつつ　なんとなくこの顔が我が家のスヌオなんで　そのままにしています」と告白。「このままでも可愛いでしょ？！」と伝えた。

　この投稿にフォロワーからは「愛おしいぃぃぃぃぃ」「スヌオちゃん可愛い！」「スヌオくん、ともみさんが小さいときからずっと一緒だったのですね」「可愛いすぎる！笑」「私も23年くらい共にしてるぬいぐるみがありますが愛着あるから大切にしてます」「スヌーピー世代にはたまらん」などの声が集まった。