ロックバンド「ONE OK ROCK」のTAKAさんが、インスタライブでロストバゲージの危機を配信。翌日荷物が無事届き、ライブ初日が開催されました。

TAKAさんはストーリーズに「皆さんのおかげで、、、ありがとう 助かったー」と、ずらりと並んだスーツケースの写真を投稿。この投稿の前にTAKAさんは、薄暗いホテルの一室で「スペインに、昨日の夜中の2時くらいに着いて…まだ荷物が届きませーん！」とインスタライブをしていました。







その中でTAKAさんは、ミュンヘン乗り継ぎでマドリードに入ったこと、ミュンヘンで飛行機が遅延して離陸前に1時間半以上待たされたことなどを振り返りつつ、スタッフ総勢20名の荷物がない、さらに搭乗者全員の荷物が届いていないことを知らせました。自分の荷物もさることながら、スタッフの荷物や機材も全く無く「明日の初日どうなるかマジで分かんないんですけど」「これ誰に何を文句言って良いのかけっこう分かんなくて」「なんで今年こんなトラブルばっか起こるんだろうって思うぐらい」と途方に暮れている状況を隠さずに伝えています。

そしてライブの視聴者に「僕らを日頃から応援してくれているファンの皆様の中に」「何か良い解決方法を持ってる方がいたら教えて下さい」と告白。すると “機材のレンタル店がある” “航空会社に電話して「優先ルート」に切り替えてもらう” “別便の多くの荷物が載せられている” など、様々な情報が寄せられました。













翌日、TAKAさんはストーリーズに揃った荷物の写真を感謝と共に投稿。さらに続く投稿で “It was first time in Madrid” （これが我々の初めてのマドリード） “But you guys so amazing” （みんなサイコーだよ） “thank you for having us!! Love you guys” （呼んでくれてアリガトウ！ みんな愛してるよ）と、ライブで観客と一体になった情景を投稿しています。

【担当：芸能情報ステーション】