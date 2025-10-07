元宝塚歌劇団で俳優の真衣ひなのさんが自身のインスタグラムで結婚を発表しました。真衣さんは「新しい章が、静かに始まりました」というメッセージとともに、ウェディングフォトやプロポーズの様子などを投稿しています。

投稿によると、真衣さんはすでに「少し前に入籍した」とのこと。相手については詳しい情報は明かされていませんが、「隣で笑っていてほしいです」と言ってくれた人との新生活が始まったと報告しています。







真衣さんは、「ありのまま、私らしくいることを何よりも喜んでもらえる生き心地のよさ」があると綴り、「じんわりと、人生になめらかに溶け込んで、気付けば同じ明日を描くことがとても自然なことになっていました」と幸せな心境を伝えています。







また、「十代の頃から芸の道に進み、沢山のご縁と応援に支えられて今の私があります」と感謝の気持ちを表明。また「どのようなタイミングでお伝えするのが良いかゆっくり考えながら過ごしているうちに時が経ってしまい」と、発表が遅れたことについても触れています。







投稿の最後には「どうか、これからも変わらずあたたかく見守っていただけたら嬉しく思います」と、ファンへの思いを記しました。







この投稿に、「めちゃくちゃ素敵な2人だね お幸せにね」「素敵な旦那様とこれから新しい人生を、ひなのんらしく歩んでいってくださいね」「ウェディングフォトとても素敵です」「笑顔溢れるご家庭になりますように！」などのコメントが寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】