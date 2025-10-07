「プロポーズ」といえば、婚約指輪を思い浮かべる人も多いのではないでしょうか。もし指輪なしのプロポーズだったら…最新調査によると、19.6%の女性が「がっかりする」と感じていることが明らかになりました。



【写真】指輪を用意せずにプロポーズ…あり？なし？

この調査は、株式会社NEXERがDIAMOND DOT LABと共同で、全国の女性250名を対象に2025年8月にインターネットで実施されました。



まず、「指輪を用意せずにプロポーズするのはありだと思いますか？」という質問に対して、75.6%の人が「ありだと思う」と回答し、「なしだと思う」の24.4%に大きく差をつける結果となりました。それぞれ、以下のようなコメントが寄せられました。



▽「指輪を用意せずにプロポーズするのはあり」回答理由

・指輪が必ずしもほしいと思わないから。（30代・女性）

・指輪よりも気持ちや言葉が大事だから。（50代・女性）



▽「指輪を用意せずにプロポーズするのはなし」回答理由

・プロポーズと指輪はセットと思ってるから。（10代・女性）

・形が欲しいから。（40代・女性）



「指輪なしのプロポーズはありだと思う」の意見からは、形式よりも心からの言葉を求める意見も多く、指輪の有無よりもプロポーズそのものの意味を重視する傾向がうかがえます。一方で「指輪なしのプロポーズはなしだと思う」の意見では、思い出を具現化するアイテムとしての指輪が重要であり、プロポーズというイベントが、女性にとって深い意味と期待が込められた瞬間であることを示しています。



次に「プロポーズの際に指輪がなかったらどう感じますか？」という質問に、「指輪がなくても気持ちが伝われば十分」は58.8％、「後からもらえるなら気にしない」は18.4％、「ちょっとがっかりするかもしれない」13.2％、「とても残念」6.4％という結果になりました。それぞれの理由は以下の通りです。



▽「指輪がなくても気持ちが伝われば十分」回答理由

・強制するものでもないと思うから。（20代・女性）

・二人の思い出になれば指輪は二の次だと思う。（50代・女性）



▽「後からもらえるなら気にしない」回答理由

・好みのデザインじゃないものをもらってもうれしくないと思うから。（20代・女性）

・後からもらえるのなら何も問題ないから。（40代・女性）



▽「ちょっとがっかりするかもしれない」回答理由

・指輪をプレゼントするイメージがあるから。（20代・女性）

・あとからもらえる保障はないし、やっぱり憧れはあるから。（40代・女性）



▽「とても残念」回答理由

・プロポーズには指輪がありきだと思うから。（30代・女性）

・なんで？と思ってしまう。（30代・女性）



プロポーズ時には指輪がなくても、その後の結婚生活や思い出作りを重視する意見も少なくありませんでした。一方、指輪がないことが、憧れのプロポーズ像を裏切るだけでなく、相手への不信感につながる可能性さえあると言えるでしょう。



【出典】

株式会社NEXERとDIAMOND DOT LABによる調査