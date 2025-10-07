10日に開幕するバレーボール大同生命SVリーグの女子で、SAGA久光スプリングスの中田久美監督（60）は「キーパーソン」に中島咲愛（26）を挙げる。鹿屋体大から加入4季目の2025〜26年シーズンに懸けるアウトサイドヒッターの決意に迫った。

―練習からも心技体の充実ぶりが伝わってくる。

今シーズン、年齢的に上の方たちが抜けて、上から（日本人選手で）3番目なんです。頑張らなきゃと思っていたところに、久美さん（中田監督）から（キーパーソンと）言われて、またグッと気持ちが引き締まった感じです。

―9月末のファンミーティングの席で「今年はいぶし銀で…」と決意表明した。

あれはですね。「ファンミ」の何日か前に、チーム内での食事会があってですね。その時に久美さんから「サエ（中島）は『いぶし銀』だね」と言われました。実は…私、全然意味とか知らなかったんです（笑）。すぐに調べました。陰で支えるとか、欠かせない存在とかですよね。ありがたい言葉だな…と。

―中田監督は就任後、中島選手の日々の取り組みなどから「いぶし銀」だと感じていたのでは？

昨シーズンはチーム全体でパス（サーブレシーブ）の成功率が低くて、サイドアウト（相手チームがサーブ時の得点）が取れていないという課題が出ています。ですから、パスを正確に返すということは注力してやってきました。

―昨季レギュラーシーズン（RS）のSAGA久光のサーブレシーブ成功率は、38.7％で14チーム中10位だった。

私やアヤネ（北窓絢音）がパスを頑張らないと。（アタックの決定力のある）外国籍選手やメグ（深澤めぐみ）やミドル（ブロッカー）を生かせるようにですね。そこをずっと考えて、自主練でもパスの質にこだわりました。

2024〜25年シーズンのプレーオフ準々決勝でPOM（プレーヤー・オブ・ザ・マッチ）に選ばれ、涙を流す中島咲愛

―（取材日に行われた）実戦形式の6対6の練習ではサーブレシーブだけでなく、最後までボールを追いかけ、拾おうとする姿が印象的だった。

大学時代の監督だった濱田（幸二）先生から言われ続けてきたことなんです。難しいボールでも、そこでいかないと、次に同じボールが来たときに（体が反応できずにボールが）上がりません。きょう、アオイ（高橋葵）が頑張って、上げたじゃないですか。諦めずにつなげるという思いがあるからこそ、つながる。私もその気持ちは大学時代から大切にしています。

―9月末に行われた中国・上海光明優倍女子排球隊、大阪マーヴェラス＝大阪MVとのプレシーズンマッチでは、ミドルブロッカーのクイックを交えて、中島選手の後衛からの積極的な攻撃も目立った。

パイプ（センター付近からの後衛選手のバックアタック）に関しては毎年テンポを上げようと、練習から取り組んでいたんです。でも、結局シーズンに入って試合になると「ゆっくり」になって…。3年目まではそんな感じだったんです。でも、今年は（新加入セッターの）籾井（あき）もセットが速いので、6月の練習からやってきたテンポで、試合でもできています。精度が上がってくれば、今までとは違うSAGA久光の（オフェンスの）カラーになると思います。

―攻守にわたり真価を発揮するシーズンになる。

まずディフェンスをしっかり…という気持ちはありますが、それだけでは駄目。前だけじゃなく、後ろからでも（攻撃に）参加できれば幅も広がりますから。

―いい意味で欲が出てきた。

頑張らないといけない、という思いが一番ですね。何と言っていいのか、あれですけど…久美さんの声を聞くと力になりますね。プレーもそうですし、サーブで下がった時に『ナイス！』と言ってくださるんです。言葉は短くても、うれしい気持ちになります。

中島の魅力は「打って良し」「守って良し」といったプレースタイルにとどまらない。それを感じ取ったからこそ、中田監督もチーム浮沈の鍵を託したのではないだろうか。クールに見えても、内に秘めた感情は一挙一動に表れる。拾う、つなぐ、決める…あらゆるプレーに想（おも）いを込めたオールラウンダー。「いぶし銀」ならぬ「いぶし金」の輝きで、コートをまばゆく照らしてほしい。（聞き手・構成＝西口憲一）

10・18ホーム開幕戦は先着3500人に特典

18日にSAGAアリーナ（佐賀市）で行われるクインシーズ刈谷とのホームゲーム開幕戦（午後2時5分開始）では入場者にプレゼントを配布する。得点や演出に合わせて光るブレスレットタイプのグッズ「PIKABON（ピカボン）」で、アーリナと一体となった幻想的な応援を楽しめる。当日の観戦チケットを持つ先着3500人が対象で、ここでしか手に入らないオリジナルの応援アイテムとなっている。