¥Ð¥¹¥¿¥ª¥ë1Ëç¤Ç¡Ä41ºÐ½÷Í¥¤Î±ð¡¹àÅò¤±¤à¤ê¥·¥ç¥Ã¥Èá¤¬ÏÃÂê¡ÖÈþ¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¡ÖÁý¡¹Âç¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
à¶»¸µ¤¢¤é¤ïáÂçÃÀ¤Ê»Ñ¤ÇÏªÅ·É÷Ï¤¤Ë¡Ä
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Ç½÷Í¥¤Î¶¶ËÜ¥Þ¥Ê¥ß(41)¤¬Åò¤±¤à¤ê²¹Àô¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÅß¤Î»³·Á¤ª¤¹¤¹¤á¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¡¢YouTube¤ËÃÏ¸µ¡¦»³·Á¤ÎÂ¢²¦²¹Àô¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëÆ°²è¤òÅê¹Æ¡£¡ÖÎ©¤Á´ó¤ê²¹Àô ¸»¼·ÏªÅ·¤ÎÅò¡×¤Ø¹Ô¤¡¢ÂÎ¤Ë¥¿¥ª¥ë¤ò´¬¤¤¤¿»Ñ¤ÇÏªÅ·É÷Ï¤¤Ë¤Ä¤«¤ê¡¢Åò¤ÎÀô¼Á¤ä¸úÇ½¤Ê¤É¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆþÍá¸å¤Ï¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¤Î»³·Á¥°¥ë¥á¤ò¾Ò²ð¡£°ð²ÖÌß(¤¤¤¬¤â¤Á)¤ä¶Ì¤³¤ó¤Ë¤ã¤¯¡¢¶âß·²°µíÆùÅ¹¤Î¤¹¤¾Æ¤¤Ê¤É¤òÈþÌ£¤·¤½¤¦¤ËËËÄ¥¤ëÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¸»¼·ÏªÅ·¤ÎÅò¡¢¤è¤¯Æþ¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÖÈþ¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¡ÖÀã¤ÎÃæ¤ÎÏªÅ·É÷Ï¤¤ÏºÇ¹â¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¡ÖÂ¢²¦¤Ë¹Ô¤Ã¤¿»þ¤Ë¤ÏÉ¬¤ºÎ©¤Á´ó¤ë¤Ê¤¸¤ß¤Î²¹Àô¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ö¥æ¥Ã¥¯¥ê¤·²á¤®¤ÆÅòÅö¤¿¤ê¤·¤Þ¤»¤ó¤è¤¦¤Ë¡×¡Ö¿Æ¶á´¶¤ò´¶¤¸¤ÆÁý¡¹Âç¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÈþÌ£¤·¤½¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¤À¤±¤É¿©¤Ù²á¤®¤Ç¤Ï¡Ä¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£