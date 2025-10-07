­àÊ·°Ïµ¤°ìÊÑ­á¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤ÎÀîÃ«³¨²»¡£¼Ì¿¿¤Ï¡Ö»ä°Ê³°»ä¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡Ê½é²ó¸ÂÄê¥²¥¹¤Ê¥ì¥¸¥ã¡¼È×¡Ë¡×¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È(WARNER MUSIC JAPAN¸ø¼°HP¤è¤ê)

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´4Ëç)

¥Þ¥Ã¥·¥å¥Ù¡¼¥¹¤Ë­à¥ÉÇÉ¼ê­á¤Ê¥Ö¥ë¡¼

¡¡¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡Ö»ä°Ê³°»ä¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡×¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥Ü¡¼¥«¥ë¤Î­à¥¤¥á¥Á¥§¥ó­á¤·¤¿ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡ÃøÌ¾¿Í¤Î¥Ø¥¢¤òÃ´Åö¤¹¤ëÈþÍÆ»Õ¤Î¥¨¥µ゙¥­¥è¥·¥¿¥«¤µ¤ó¤¬¡Ö°¦¤¹¤ë³¨²»Ë·¡ª ¿¿¼Â¤ÎÀÄÃíÆþ¤·¤Æ¤ª¤­¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Ð¥ó¥É¡Ö¥²¥¹¤Î¶Ë¤ß²µ½÷¡£¡×¤Î¥Ü¡¼¥«¥ëÀîÃ«³¨²»¤Î¼Ì¿¿¤òÊ£¿ôËç¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£

¡¡¥¨¥µ゙¥­¤µ¤ó¤Ï¡Ö³§¤µ¤ó2ËçÌÜ¤Î³¨²»¤¯¤ó¡¢¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¤ë¤ó¤Ç¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤â¥³¥á¥ó¥È¡£¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¤Î¥Þ¥Ã¥·¥å¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢Á¯¤ä¤«¤ÊÀÄ¿§¤ËÀ÷¤á¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÊ·°Ïµ¤¤È¤Ï°ìÊÑ¤·¤¿¥Ø¥¢¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

ÀîÃ«³¨²»¤¬ÀÄÈ±¤Ë¥¤¥á¥Á¥§¥ó
(¥¨¥¶¥­¥è¥·¥¿¥«¤µ¤ó¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à@grico0221¤è¤ê)
»Ü½ÑÃæ¤ÎÀîÃ«³¨²»
(¥¨¥¶¥­¥è¥·¥¿¥«¤µ¤ó¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à@grico0221¤è¤ê)
(º¸¤¬ÀîÃ«)¡£​​¤µ¤é¤ËÌÀ¤ë¤¤¥Ö¥ë¡¼¥Ø¥¢¤Ë¸«¤¨¤ë
(ÀîÃ«¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à@indigolaend¤è¤ê)

¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö²Ä°¦¤¤¡ª¡ª¡ª¡ª¡×¡ÖÈþ¤·¤¤ÀÄ¡¼¡×¡Ö¤ï¡¼ÀÄ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö³¨²»¤µ¤ó³Ê¹¥¤¤¤¤¡×¡ÖÀÄÈ±¤¨¤Î¤Ô¤ç¤ó¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡Á¡Á¡Á¡ª¡×¡Ö¤¨¤Î¤ó¥Ö¥ë¡¼♡¡×¡Ö¥Ä¥ä¤â¤¢¤Ã¤ÆÈ¯¿§¤­¤ì¤¤¡×¤Ê¤É¤È¡¢Àä»¿¤ÎÀ¼¤Ç¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£

¡¡¥²¥¹¤Î¶Ë¤ß²µ½÷¡£¤Ï¥³¥«¡¦¥³¡¼¥é¤ÎCM¶Ê¡Ö»ä°Ê³°»ä¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡×(2015Ç¯)¤Î¥Ò¥Ã¥È¤Ç¡ÖÂè66²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤Ë½é½Ð¾ì¤·¤¿¡£