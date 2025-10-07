きのこの山×コシノジュンコが“異色”のコラボ 発売50周年に合わせ新キャラ『JUNKO KINOKO』が誕生
JUNKO KOSHINOと明治は7日、世界的ファッションブランド「JUNKO KOSHINO」と国民的菓子「きのこの山」の異色のコラボレーションを発表。明治のロングセラー商品「きのこの山」の発売50周年を記念し、きのこの山のチョコレート部分とコシノジュンコ氏のイラストを掛け合わせた、コラボキャラクター「JUNKO KINOKO」が誕生した。
【写真】異色コラボで誕⽣した新商品「きのこの⼭発酵バター＆キャラメル」
コラボレーションは、単なる製品開発に留まらず、持続可能な取り組みとカカオの新たな価値向上を目指すという、両者に共通する想いのもとで実現した。
本コラボレーションで誕生した新商品「きのこの山発酵バター＆キャラメル」および「たけのこの里キャラメル＆発酵バター」が、2025年10月14日より全国で期間限定にて発売される。この新フレーバーは、香りの高いコク深い発酵バターとキャラメルを合わせた上質なチョコレートを使用しており、サクサクとした軽い食感のクラッカーやクッキーと組み合わされている。
共通の想いを体現する施策として、コシノジュンコ氏がデザイン監修したオリジナルTシャツが当たるプレゼントキャンペーンを実施。オリジナルTシャツはきのこの山のチョコレート部分とコシノジュンコ氏のキャラクターを掛け合わせたコラボキャラクター「JUNKOKINOKO」がプリントされており、さらにカカオの未活用部位であるカカオハスク（カカオ豆の皮）を用いて生地を染めている。
