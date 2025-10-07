俳優の板垣李光人（23）が7日に放送されたNHK「あさイチ」（月〜金曜前8・15）に生出演した。

朝ドラ「ばけばけ」で、雨清水傳（堤真一）の息子・三之丞役を演じる板垣。同日の放送を受け、キャスターの博多華丸・大吉から「お父さんと何か確執が？」「全然目が合わない」と水を向けられると、板垣は「目を合わせてくれなくて、お父さんが」と話した。

華丸は「お父さんとどういう関係なのか。何かポイントありますか？ここ見てほしいという」と質問。

板垣は「三之丞は雨清水家の三男というのがポイントになってくるので、今回の話で。やっぱり傳さんもそうですし、北川景子さん演じるタエさんとの関係性が今後どういうふうに明らかになっていくのか、というところは1つ雨清水家の見どころかなと思います」と紹介した。

華丸は「きょうなんか“座敷わらしか”って言われていましたよ」とコメントして笑わせた。

7日に放送された第7話では、同僚たちの結婚が次々と決まっていく中で家の借金返済のためにも早く結婚したいと焦るトキ（郄石あかり）のお見合いが決まる。果たしてお見合い＆貧乏脱出大作戦はうまくいくのか…という展開だった。