「君の過去も全部受け入れる」そう誓ってくれた夫…

自分の過去に引け目を感じながらも、ようやく掴んだ幸せ。そんなかけがえのない日常が、たった一枚の紙切れで音を立てて崩れていくとしたら。今回ご紹介するのは、自分の過去を全て受け入れ、結婚したはずの夫から、突然、離婚調停を申し立てられる妻の物語。

「私でいいの？」- 傷ついた過去を持つ私

主人公の女性には、人には言えない過去がありました。そのことで自分に自信が持てず、恋愛にも臆病になっていた彼女。しかし、そんな彼女の全てを知った上で、「君の全部が好きだ」とプロポーズしてくれたのが、今の夫でした。穏やかで幸せな日々が、永遠に続くと信じていました。あの日までは…。

優しかった夫の、見たこともない冷たい表情。一体、何が起きたのか？ 私が何かしてしまったのか？ 混乱する主人公に、夫は何も語りません。あれほど愛してくれた夫の突然の豹変。その理由とは一体何なのでしょうか？

読者の意見は…？

この記事で描かれる、信じていた夫からのあまりにも突然な裏切り。このテーマは、形は違えど夫に絶望した経験を持つ多くの読者の心を揺さぶりました。寄せられたコメントには、借金や無神経な言動など、さまざまな夫の裏切りに対するリアルな声が集まっています。



・ここまで一緒にいる意味は？ もうここまで来たら何言おうが自分がそうしてきた結果では？としか言いようがない。

・ここまで来たら嫁も嫁だ、、、

・期待しようが諦めようが、自分をDVと偽って子供と離した夫を許したんですよね？ これぞ自己責任では…

・奥さん自立しようよ



裏切られたにも関わらず、関係を続けてしまう妻に対して、「なぜ？」「理解できない」というもどかしい気持ちを吐露するコメントが目立ちました。辛い状況から一歩踏み出せない妻自身にも、何か問題があるのではないか？という厳しい視線が向けられています。

一方で、次に同じような事態に陥った時のために、冷静に証拠を集め、専門家を頼るべきだという具体的なアドバイスが寄せられました。

信じていた夫からの、あまりにも突然で残酷な裏切り。もしあなたが主人公の立場ならどうしますか？ 冷たい夫と向き合い理由を探しますか、それとも、もう彼の心は戻らないと諦めますか？ 離婚か、再構築か…。彼女の決断から目が離せません。