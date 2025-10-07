グランフロント大阪は７日、クリスマスイベント「ＧＲＡＮＤ ＷＩＳＨ ＣＨＲＩＳＴＭＡＳ ２０２５」を１１月６日から１２月２５日まで開催することを発表した。

今イベントは「グランフロント大阪を訪れるすべての人の『ＷＩＳＨ』（願い・希望）が叶うクリスマス」をコンセプトに、今年で１３回目の開催。メインコンテンツであるクリスマスツリーの今年のテーマは、「Ｗｉｎｔｅｒ Ｐｒｉｓｍ」。北館１Ｆのナレッジプラザには、オーロラをモチーフにした総長７０メートルのベールが空間全体を幻想的に包みこむ「Ｗｉｎｔｅｒ Ｐｒｉｓｍ Ｔｒｅｅ」が登場する。

今年はクリスタルガラスのツリーの頭上に、オーロラをイメージした総長７０メートルの“光のベール”が高さ約１１ｍから揺らめく。北国の冬空に輝くオーロラのように、多彩な表情をみせるベールときらめくツリーが重なり合い、特別なクリスマスを演出。また、１５分ごとに行われるライティングショーで、幻想的な空間はさらに異なる表情をみせる。ツリーの世界観に合わせて作曲された音楽とともに、色鮮やかな光がツリーを照らし、空間をドラマチックに彩り、どこか遠い場所に来たかのような、見るたびに新しい表情をみせる今年だけの「冬のプリズム」が楽しめる。

さらに、今年誕生７０周年を迎えた「ミッフィー」とのコラボレーション企画の実施も決定。「ｍｉｆｆｙ Ｃｈｒｉｓｔｍａｓ ｉｎ ＵＭＥＫＩＴＡ」と題し、グランフロント大阪館内を巡りながら、愛らしいミッフィーと写真が撮れるフォトスポットやスタンプラリーなど、大人も子どもも楽しめるクリスマス企画を展開する。各コンテンツの詳細は１０月下旬頃に案内する。