自民党の高市総裁は、党の新たな執行部を正式に発足させ、新体制がスタートしました。

自民党 高市総裁

「今の暮らし、そして未来への不安を何とか希望と夢に変えていきたいなと。ご指導、お力添えを心よりお願い申し上げます」

新たな執行部では、政調会長に総裁選の決選投票で高市氏を支持し、高市氏本人も「政策が近い」と話す小林鷹之氏を起用しました。

自民党 小林鷹之新政調会長

「高市新総裁が掲げられた公約、この政策を一つでも多く実現できるように、スピード感を持って全身全霊、職務に取り組んでまいります」

一方、党の要の幹事長には麻生派のベテラン・鈴木俊一氏を、そして麻生氏を副総裁に起用しました。

また総務会長にも有村治子氏を起用。麻生派から3人を党幹部に起用して、総裁選への勝利を決定付けた麻生氏に配慮した形となりました。

また、高市総裁は旧安倍派の萩生田光一・元政調会長を幹事長代行に起用しました。いわゆる裏金問題で収支報告書に不記載があった議員が問題が発覚した後、党幹部に起用されるのは初めてです。

一方、連立を組む公明党では高市氏の保守的な政策への懸念が強く、今後の自民党との向き合い方を協議するため、7日朝、緊急の役員会を開きました。

午後3時からは、自民党の新執行部の発足後、初めてとなる公明党幹部との会談が始まり、高市新総裁と公明党の斉藤代表が幹事長を交えて連立の継続を確認するため政策協議を行っています。