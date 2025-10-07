ＢＩＧＢＡＮＧのＧ−ＤＲＡＧＯＮ（３７）がシンガポールで３日（現地時間）、マリーナ・ベイ・ストリート・サーキットのパダン・グランドスタンドで開催された「ＦＯＲＭＵＬＡ １ ＳＩＮＧＡＰＯＲＥ ＧＲＡＮＤ ＰＲＩＸ ２０２５」（シンガポールＧＰ）の公演ヘッドライナーとして登場し、ステージを彩ったと７日、韓国メディアのＯＳＥＮなどが報じた。

シンガポールＧＰは、Ｆ１初のナイトレースが開催された象徴的な舞台として知られるグローバルフェスティバルで、Ｇ−ＤＲＡＧＯＮはエルトン・ジョン（７８）とともに公演ヘッドライナーに名を連ね、公演前から熱い関心が集まっていたという。

またＧ−ＤＲＡＧＯＮのシンガポール公演が、２０１７年に行われた２度目のワールドツアー「Ａｃｔ ＩＩＩ， Ｍ．Ｏ．Ｔ．Ｔ．Ｅ Ｗｏｒｌｄ Ｔｏｕｒ」以来、約８年ぶりの公演であったため、現地のシンガポールファンの爆発的な反応が殺到したことを伝えた。

暗転の中、Ｇ−ＤＲＡＧＯＮがステージ上に姿を現すと、会場のファンは一斉に「クォン・ジヨン（Ｇ−ＤＲＡＧＯＮの本名）」と叫び歓声を上げ、Ｇ−ＤＲＡＧＯＮはこれに応えるように、１時間３０分余りのステージを熱く盛り上げたという。

公演当日は、Ｆ１公演史上最多となる６万５千人が会場を訪れたといい、Ｇ−ＤＲＡＧＯＮのグローバル人気を、改めて実感させるものとなったと伝えた。