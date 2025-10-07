【伊織芽衣さんの1st写真集「芽色－めいろ－」】 11月27日発売 価格：4,180円

KADOKAWAは、伊織芽衣さんの1st写真集「芽色－めいろ－」を11月27日に発売する。価格は4,180円。

伊藤さんは、ニコニコ動画で「踊ってみた」を高校生の頃から投稿し、ミスiD2021「女の子のためのグラビア賞」を獲得した元「Couleur Clarity」のメンバーで、現在は「GigiL」のメンバーとしてアイドル活動をしている。

SNSで水着やランジェリー姿などの写真を投稿している伊織さんだが、本作では過去最大露出、そして“限界なしグラビア”に挑戦している。

撮影地に選ばれたのは、今回が初だというインドネシアのバリ島。ジャーマンビーチやクタビーチにアクセスしやすいリゾートホテルや、プール付きヴィラを貸し切って撮影を敢行した。

先行カットでも公開されている裸にリボンだけのカットは、写真集本編では全身カットが掲載される。他にも超ローライズのランジェリーや、裸が透けて見える薄いベビードール、さらに乳白色のお湯の中で生まれたままの姿など、これでもかというくらい“限界なしグラビア”が展開する。

【伊織芽衣さんコメント】

初の海外ロケ！

ドキドキワクワクしながら4泊5日、楽しんで撮影してきました。

大手出版社から初めてのメジャー写真集！ということで正統派なグラビアから髪ブラや紐、ほぼ全裸……なものまで限界なしで挑戦しました！

可愛いものから大人セクシー、様々なジャンルを幅広くえっちに頑張ったのでたくさんの方に見ていただきたいです！

特典情報

「Amazon」「セブンネットショッピング」「HMV&BOOKS online」「楽天ブックス」、大阪「TSUTAYA EBISUBASHI」では、本写真集の限定生写真付き特典が付属。さらに高画質PDFのダウンロード特典が付いた電子版も同時に発売する。

【Amazon.co.jp 限定特典】

生写真1枚付き

【セブンネットショッピング限定特典】

生写真1枚付き

【HMV&BOOKS online 限定特典】

生写真1枚付き

TSUTAYA EBISUBASHIでパネル展を開催

【楽天ブックス限定特典】

大阪「TSUTAYA EBISUBASHI」では、写真集のパネル展を開催する。展示されたパネルの中から「サイン入りパネルが当たる抽選プレゼントキャンペーン」が併せて実施される。

開催日程：11月27日～12月14日

発売記念お渡し会が開催決定！

【TSUTAYA EBISUBASHI パネル展特典】【電子版】

開催日時：11月30日

場所：都内

時間：(1)11：30～ (2)12：30～ (3)14：30～ (4)15：30～

※4部とも衣装は違います。すべて水着か下着になります。

お渡し会特典内容

1冊券

・サインなし写真集1冊（ご本人よりお渡し）

3冊券

・サイン入り写真集1冊（ご本人よりお渡し）

・通常本2冊

5冊券

・サイン入り写真集1冊（その場でご本人から直筆メッセージ入れ＋ご本人よりお渡し）

・通常本4冊

・本人1ショットか2ショット携帯撮影1枚

・本人1ショットチェキ

10冊券

・サイン入り写真集1冊（その場でご本人から直筆メッセージ入れ＋ご本人よりお渡し）

・通常本9冊

・本人1ショットか2ショット携帯撮影1枚

・本人1ショットチェキ

・私物にサイン

・お客様の携帯（動画10秒）か、お客様の一眼レフカメラか携帯で静止画で本人を30秒撮影

※各券種、数に限りございますので無くなり次第終了となります。

※事前のお取り置き等は不可となります。

（C）KADOKAWA PHOTO／田中智久