·²ÇÏ¸©Á°¶¶»Ô¤Î½é¤Î½÷À»ÔÄ¹¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¾®Àî¾½»á¡Ê²èÁü¡§ËÜ¿Í¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÁ°¶¶¤ÎÄ¹ß·¤Þ¤µ¤ß¡×¤ÈÉ¾¤µ¤ì¤¿¡¢¾®Àî¾½»ÔÄ¹¤Î¾Ð´é¥·¥ç¥Ã¥È
½÷À¼óÁêÃÂÀ¸¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÎÎ¢¤Ç¡¢·²ÇÏ¸©Á°¶¶»Ô½é¤Î½÷À»ÔÄ¹¡¦¾®Àî¾½»á¤Î¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤¬Ï¢ÆüÊóÆ»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Éô²¼¤Ç¤¢¤ë¡¢´ûº§¤ÎÁ°¶¶»ÔÌò½ê´´Éô¤È¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¤ÇÌ©²ñ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦ÁûÆ°¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î·ï¤Ë¤Ï¿Í¡¹¤Î¼ªÌÜ¤ò½¸¤á¤ëÍ×ÁÇ¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¼ÁÌä¤«¤éÆ¨¤²ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÈãÈ½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿»ÔÄ¹¤Ï¡¢10·î6Æü¤Î»ÔÄ¹ÄêÎã²ñ¸«¤Ç¤Ï¤¸¤á¤Æ¼Áµ¿±þÅú¤Ë±þ¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¤³¤³¤Þ¤Ç¤ÎÂÐ±þ¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤Ç¼«¤éÀ¤´Ö¤Î´Ø¿´¤òÀú¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ç¡¢´íµ¡ÂÐ±þ¤È¤·¤Æ´Ö°ã¤Ã¤¿ÁªÂò¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Ê¤¼¾®Àî»ÔÄ¹¤ÏÄÉ¤¤¤«¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤«
µÄ°÷¤ä¼óÄ¹¤È¤¤¤Ã¤¿À¯¼£²È¤Î¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤ÏÄÁ¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢À¯¼£²È¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢ÆÃÊÌ¤ËÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤ëÂ¸ºß¤È¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤¿Í¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£Ï¢ÆüÊóÆ»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾®Àî»ÔÄ¹¤Ïº£¡¢ºÇ¤âÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ëÀ¯¼£²È¤Î1¿Í¤Ê¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤¤¤ÁÃÏÊýÅÔ»Ô¤Î¼óÄ¹¤Ç¡¢¤½¤ì¤Þ¤ÇÃÏ¸µ¤Î¿Í°Ê³°¤Ë¤Ï¹¤¯ÃÎ¤é¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¾®Àî»ÔÄ¹¡£¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ë¤Ê¤¼¡¢Á´¹ñ¶è¤ÇÊóÆ»¤µ¤ìÂ³¤±¡¢ÈãÈ½¤ò¼õ¤±Â³¤±¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤½¤ì¤Ï¡¢»ÔÄ¹¼«¿È¤¬ ¡È¥á¥Ç¥£¥¢¤Î´Ø¿´¤ò½¸¤á¤ëÍ×ÁÇ¡É¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤È¡¢¤µ¤é¤Ë´Ø¿´¤òÀú¤ë¹ÔÆ°¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡£¥¥é¡¼¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¹çÃ×¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢»þ¤Î¿Í¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
À¶¿·¤Ê½÷À»ÔÄ¹¡¢ÊÛ¸î»Î¤È¤¤¤¦Ä¶¥¨¥ê¡¼¥ÈÂ°À¡¢¤Þ¤¸¤á¤½¤¦¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ëÌ©²ñ¤È¤¤¤¦¥®¥ã¥Ã¥×¡£»ö·ï¤òÍ×Ìó¤¹¤ì¤Ð¡¢¡Ö¿·¿Ê¤Î¼ã¼ê½÷À»ÔÄ¹¤¬¡¢¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¤ÇÉÑÈË¤ËÉô²¼¤Î´ûº§ÃËÀ¤ÈÌ©²ñ¡×¤È¡¢¥Ñ¥ï¡¼¥ï¡¼¥É¤ÎµÍ¤á¹ç¤ï¤»¤Ç¤¢¤ê¡¢¶½Ì£¤ò¼æ¤«¤Ê¤¤¤ï¤±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤³ºÇ¶á¤ÏÃÏÊý¼óÄ¹¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»ö·ï¤äÁûÆ°¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Ä¤¤ÀèÆü¤Þ¤Ç³ØÎòº¾¾Îµ¿ÏÇ¤ÇÀÅ²¬¸©°ËÅì»Ô¤ÎÅÄµ×ÊÝâÃµª»ÔÄ¹¤¬¥á¥Ç¥£¥¢¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤Ï»ÔµÄ²ñ¤ÇÉÔ¿®Ç¤¤ÎµÄ·è¤ò¼õ¤±¡¢9·î10Æü¤ËµÄ²ñ¤ò²ò»¶¡£10·î19Æü¤ËÅê³«É¼¤È¤Ê¤ë»ÔµÄÁª¤Î·ë²Ì¤¬½Ð¤ë¤Þ¤Ç¤Ï°ìÃÊÍî¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤â¡¢¾®Àî»á¤Ø¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¥¢¥·¥¹¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¿®Íê¤ÎÀ¼¤ä¼ÂÀÓ¤òÉ¾²Á¤¹¤ëÀ¼¤â¤¢¤ëÃæ¡¢»þ´Ö¤È¤È¤â¤Ë¥¹¥¥ã¥ó¥À¥é¥¹¤ÊÊóÆ»¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ëÄ°Î¨¤ò¾å¤²¤ë¤¿¤á¤Î¡È¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¡É¤Ë
¾®Àî»ÔÄ¹¤Ï»ÔµÄ²ñ¤Ê¤É°ìÉô¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ë¤Ï´°Á´¤Ë¥¯¥í¡¼¥º¥É¤Î¾õÂÖ¤ÇÊó¹ð¤·¡¢¼Áµ¿¤â¼õ¤±¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¼èºà¤Ë¤Ï±þ¤¨¤º¡¢»ÔÌ±¤Ë¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¾ðÊóÈ¯¿®¤ò¤·¤Æ¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
µ¼Ô²ñ¸«¤È¤·¤Ê¤¬¤é¼ÁÌä¤ò¼õ¤±¤º¤ËÂÇ¤ÁÀÚ¤Ã¤Æ²ñ¾ì¤òµî¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¾ðÊó´ÉÀ©¤È¤â¤¤¤¨¤ë¹ÔÆ°¤Ï¡¢¡Ö¥À¥ó¥Þ¥ê¤ò·è¤á¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦ÈãÈ½¤É¤ª¤ê¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Á°½Ò¤Î¤È¤ª¤ê¡¢¤Ï¤¸¤á¤Æ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¼Áµ¿¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¤Î¤ÏÌäÂê¤¬È¯³Ð¤·¤¿9·î24Æü¤«¤é13Æü·Ð¤Ã¤¿10·î6Æü¤Î»ÔÄ¹ÄêÎã²ñ¸«¤Î¾ì¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÃÙ¤ì¤Ï¡ÖÆ¨¤²¤¿¡×¤È¤¤¤¦ÈãÈ½¤¬Åö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¤Ë¤Ï10²ó°Ê¾å°ì½ï¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤¬¡¢ÃË½÷´Ø·¸¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¶ì¤·¤¤ÀâÌÀ¤ò¤·¤Æ¡¢ÄÉµÚ¤¹¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¼èºà¤«¤é¤ÏÆ¨¤²¤ë¡£¤½¤Î¥·¡¼¥ó¤¬¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ë»ëÄ°¼Ô¤ÎÁÛÁü¤ò¤«¤Î©¤Æ¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¤³¤ì¤Ç¤ÏµÕ¤Ë¡¢»ëÄ°Î¨¤ò¾å¤²¤ë¤¿¤á¤Î¡È¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹¹ð¤Ç¤Ï¡Ö¥Æ¥£¡¼¥¶¡¼¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡×¤È¤¤¤¦¼êË¡¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤ï¤¶¤È¾ðÊó¤ò¤¹¤Ù¤Æ½Ð¤µ¤º¤Ë¾®½Ð¤·¤Ë¤·¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î´Ø¿´¤òÀú¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¿·µ¬¸ø³«±Ç²è¤Î¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¡¼¥ó¤Î°ìÉô¤À¤±¤ò±Ç¤·¤Æ¶½Ì£¤òÀú¤ë¼êË¡¤Ê¤É¡¢ÀÎ¤«¤é»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾®Àî»ÔÄ¹¤Î¹ÔÆ°¤Ï¡¢¾ðÊóÈ¯¿®¤òµñ¤ó¤Ç½Ð¤·ÀË¤·¤ß¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥Æ¥£¡¼¥¶¡¼CM¤Î¤è¤¦¤Ê´Ø¿´¤ò½¸¤á¤ë¸ú²Ì¤òÀ¸¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÉÔÎÑ¤Ï¼¿¦¡×¤¹¤Ù¤¤³¤È¤Ê¤Î¤«¡©¡¡
¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÉÔÎÑ¤·¤¿À¯¼£²È¤Ï¼¿¦¤¹¤Ù¤¤Ê¤Î¤«¡×¡£
¤Þ¤ºÁ°Äó¤È¤·¤Æ¡¢¾®Àî»ÔÄ¹¤ÏÃË½÷´Ø·¸¤òÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢»ö¼Â´Ø·¸¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Ê¤¤°Ê¾å¡¢ÉÔÄç¹Ô°Ù¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔÎÑ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤·¤¿¤é¡¢¡ÖÉÔÅ¬ÀÚ¤ÊÃË½÷´Ø·¸¤ò¶¯¤¯µ¿¤ï¤ì¤ë¹ÔÆ°¤ò¤·¤¿¼óÄ¹¤Ï¡¢¤½¤ÎÇ¤¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¤Î¤«¤É¤¦¤«¡×¤¬Ìä¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
»ÔÄ¹¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤Î¿Í´Ö¤¬¡¢»ÔÌò½ê¤Î¿¦°÷¤ÈÉÑÈË¤Ë¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¤Ë¹Ô¤¡¢¸Ä¿ÍÅª¤ÊÁêÃÌ¤ä´¶¾ð¤¬È¯Ïª¤·¤Æµã¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ê»äÅªÁêÃÌ»ö¤ËÄ¹»þ´Ö¾è¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤É¤ì¤À¤±¾®Àî»ÔÄ¹¤¬ÃË½÷´Ø·¸¤Ï¤Ê¤¤¤È¶¯ÊÛ¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤³¤Î¹Ô°Ù¤À¤±¤ò¤â¤Ã¤Æ¤â¡¢ÊÛ¸î»Î¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤ÎË¡Î§ÀìÌç²È¤¬Ì±»ö»ö·ï¤Ê¤éÄÌ¤é¤Ê¤¤¼çÄ¥¤À¤È²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¶ÌÌÚÍº°ìÏºÂåÉ½¤Ï¡¢ÅÞ¤¬Âç¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿ÁíÁªµóÄ¾¸å¤Ë¡¢¼«¿È¤ÎÉÔÎÑ¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤òË½¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¶ÌÌÚÂåÉ½¤Ï¤½¤ì¤òÇ§¤á¤Æ¡¢ÂåÉ½¤ÎÌò¿¦Ää»ß½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¡¢½èÊ¬¤¬²ò¤±¤¿»²±¡Áª¤Ç¤ÏÂåÉ½¤ËÉüµ¢¤·¡¢ÅÞ¤Ï¾¡Íø¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
À¯¼£²È¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤Ï¡¢Áªµó¤ËÄÌ¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¬ºÇÂç¤ÎÊ¬¤«¤ìÆ»¤Ç¤¹¡£¾®Àî»ÔÄ¹¤ò»Ù»ý¤¹¤ëÍ¸¢¼Ô¤ÇÅêÉ¼¤Î²áÈ¾¿ô¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢ÉÔÎÑ¤ÏÈÈºá¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢ÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê¹ÔÆ°¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤âÀ¯¼£²È¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ï²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
ºÛÈ½¤È°ã¤Ã¤Æ¡¢Áªµó¤ÏË¡Î§¾å¤ÎÇò¹õ¤ò·è¤á¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Í¸¢¼Ô¤ÎÆÀÉ¼¿ô¤Ç·è¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£ÅêÉ¼¤¹¤ë°ìÈÌ¤Î¿Í¤Ó¤È¤ÏÉ¬¤º¤·¤âË¡Î§ÃÎ¼±¤Ë¾Ü¤·¤¤¤ï¤±¤Ç¤â¡¢¸øÊ¿¸øÀµ¤Ê¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¿¿µ¶ÉÔÌÀ¤Î¥Õ¥§¥¤¥¯¥Ë¥å¡¼¥¹¤ä±¢ËÅÏÀ¤ËÍÙ¤é¤µ¤ì¤ÆÅêÉ¼¤¹¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£
»ÔÄ¹¤¬Á´ÈÝÄê¤¹¤ëÉÔÎÑ¤¬»ö¼Â¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢Áªµó¤Ç¤ÏÁª¤Ð¤ì¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ê¡¢¤Þ¤·¤Æ¡Ö»ÔÄ¹¤ÏÉÔÎÑ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÇ§¤á¤ë¿Í¤¬Â¿¤±¤ì¤Ð¡¢»ÔÄ¹¿¦¤Ï¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖÉÔÎÑ¤·¤¿¤Ê¤é¼¿¦¤¹¤Ù¤¡×¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡¢Ë¡Î§ÏÀ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Í¸¢¼Ô¤Î°Õ»×¤Ç·è¤Þ¤ë¤â¤Î¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Í¸¢¼Ô°Ê³°¤Î°Õ¸«¤Ï¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â»ÔÄ¹¿¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£»ÔÄ¹¤Ï¤½¤Î¤¿¤á¤ÎÀâÆÀ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬É¬Í×¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¾®Àî»ÔÄ¹¤Ë¡Ö»Ä¤µ¤ì¤¿ÁªÂò¡×
ÄêÎã²ñ¸«¤Ç¤Î¡Ö»ÔÌ±¤Ø¤ÎÀâÌÀ¡×¤Ï¡¢¼«¿È¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤òÁý¤ä¤¹¤¦¤¨¤Ç¤Ï¤¤ï¤á¤Æ½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£»Ù»ý¤ÎÀ¼¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ì¤Ð¡¢¼Ç¤¤ò²óÈò¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤·¡¢²¾¤ËÁªµó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âºÆÁª¤Î²ÄÇ½À¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤³¤ì¤¬¤¤ï¤á¤ÆÆñ¤·¤¤¤Î¤â°ìÌÜÎÆÁ³¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ç½Ò¤Ù¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢ÉÔÎÑ´Ø·¸¤òÈÝÄê¤¹¤ë¤Î¤Ï°Ëâ¤Î¾ÚÌÀ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤É¤ì¤À¤±ÀâÌÀ¤ò¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¾ÚÌÀ¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
»Ù»ý¤ÎÀ¼¤òÁý¤ä¤¹¤¿¤á¤ÎÀâÆÀ¤ò¤¹¤ë¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢Ã¯¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¤É¤ÎÄøÅÙ¤Îµ¬ÌÏ¤äÉÑÅÙ¤Ç¹Ô¤¦¤«¤â¤Þ¤ÀÌ¤Äê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
¾®Àî»ÔÄ¹¤Ï¡¢ÉÔ¿®Ç¤·èµÄ¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ»ÔÄ¹¤Ë¶¯¤¤±Æ¶ÁÎÏ¤ò»ý¤Ä»ÔµÄ²ñ¤ä¡¢»ÔÄ¹¤Î»Ù±ç¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÏÈ¯³Ð¸å¤¹¤°¤ËÀâÌÀ¤ä¼Áµ¿±þÅú¤Ê¤É¡¢¤Æ¤¤¤Í¤¤¤ÊÂÐ±þ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥Æ¡¼¥¯¥Û¥ë¥À¡¼¤«¤é²¡¤µ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÍý¤ËÅ¬¤¦¹Ô°Ù¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¡Ö°ìÈÌ»ÔÌ±¡×¤È¤¤¤¦ÆÃÄê¤ÎÁê¼ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤Â¸ºß¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¼çÄ¥¤òÍý²ò¤µ¤»¤Æ»¿Æ±¤ò¤â¤é¤¦¤Î¤Ï¡¢¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¤¥Ï¡¼¥É¥ë¤Î¹â¤µ¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤·¤«¤â¡¢ÀâÌÀ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿»ÔµÄ²ñ¤«¤é¤Ï¡¢¿ÊÂà¤òÌä¤¦À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤³¤«¤é¤Î¡ÖµÕÅ¾¡×¤Ï²ÄÇ½¤«¡©
6Æü¤Î²ñ¸«¤Ç¤Ï¡¢»ÔÌ±¤Ë¸þ¤±¤¿ÀâÌÀ¤ò¹Ô¤¦»Ý¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç²¿¤è¤êÂç»ö¤Ê°ìÈÌÍ¸¢¼Ô¤Ø¤ÎÀâÌÀ¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤µ¤ì¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢Âç¤¤ÊÌäÂê¤Ç¤·¤¿¡£
»þ´Ö¤¬·Ð¤Æ¤Ð·Ð¤Ä¤Û¤ÉÉÔ¿®¤Ï¹¤¬¤ê¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê²±Â¬¤ä¿¿µ¶ÉÔÌÀ¤Ê±½¥ì¥Ù¥ë¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£Ä¾ÀÜÏÃ¤¹¤³¤È¤Ë¤Ï¡¢°ìÄê¤Î¸ú²Ì¤Ï´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
»ÔÌ±¤È¤ÎÂÐÏÃ¤Î¾ì¤Ë½Ð¤ë¤Ê¤é¡¢ÈãÈ½¤ò°ì¿È¤ËÍá¤Ó¤ë³Ð¸ç¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¡Ö10²ó°Ê¾å¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤¬¡¢»Å»ö¾å¤ÎÍÑ»ö¤Ç¤¢¤ê¡¢ÃË½÷´Ø·¸¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡¢Ì±»ö¤Ê¤é¾¡¤ÁÌÜ¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¤Û¤ÉÉÔÍø¤ÊÀâÌÀ¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ï°¼ê¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¼«Ê¬¤Î¸À¤¦¤³¤È¤ò¿®¤¸¤Æ¤â¤é¤¦¤·¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¸Â¤ê¤Ê¤¯ÉÔ²ÄÇ½¤Ë¶á¤¤ÀâÆÀ¤Ç¤¹¡£¡Ö¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¾ÚÌÀ¡×¤¬ÉÔ²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ë°Ê¾å¡¢ÊóÆ»¤Ø¤ÎÈ¿ÏÀ¤ÏÀâÆÀÎÏ¤ò»ý¤Á¤Þ¤»¤ó¡£
¤ï¤º¤«¤Ç¤âÀâÆÀÎÏ¤ò¾å¤²¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¼«¤é¤Ø½èÊ¬¤ò²Ý¤¹¤È¤¤¤¦¼ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê¹ÔÆ°¤ÈÉÔ¿®¤Ø¤ÎÀÕÇ¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤Þ¤º¤Ï¼«¤éÊó½·¤Î¼«¼çÊÖÇ¼¡¢Àµ¼°¤ÊÄ¨²ü°Ñ°÷²ñ¤Ç¤Î¿³È½¤â¼õ¤±¤Æ¡¢Ä¨²ü½èÊ¬¤â¼õ¤±Æþ¤ì¤ë»ÑÀª¤ò¼¨¤¹¤Ê¤É¤ò¤¹¤ì¤Ð¡¢¤ï¤º¤«¤Ç¤¹¤¬ÀâÆÀÎÏ¤ò»ý¤Ä¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¼«¿È¤Î´íµ¡¤ò¤É¤¦¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤Î¤«¡¢¼«¤é¾·¤¤¤¿¤È¤â¤¤¤¨¤ë´íµ¡Åª¾õ¶·¤Ï¡¢°ú¤Â³¤Â¿¤¯¤Î´Ø¿´¤ò¼æ¤¤Ä¤±¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊÁýÂô Î´ÂÀ ¡§ ÅìËÌÂç³ØÆÃÇ¤¶µ¼ø¡¿´íµ¡´ÉÍý¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÀìÌç²È¡Ë