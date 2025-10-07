明日の主なマーケットイベント 明日の主なマーケットイベント

○経済統計・イベントなど



０４：００ 米・消費者信用残高

０８：３０ 日・毎月勤労統計調査

０８：５０ 日・国際収支 経常収支

０８：５０ 日・国際収支 貿易収支

１４：００ 日・景気ウオッチャー調査

１５：００ 独・鉱工業生産

２０：００ 米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数

※米・１０年物国債入札

※中国，韓国市場が休場



○決算発表・新規上場など



決算発表：ＫＧ情報<2408>，ＡＢＣマート<2670>，アイケイＨＤ<2722>，ウエルシア<3141>，アズ企画設計<3490>，コメダ<3543>，ＷＮＩウェザ<4825>，ベル２４ＨＤ<6183>，ライトオン<7445>，マニー<7730>，タカキュー<8166>，グランド<9720>，ミニストップ<9946>

※東証スタンダード上場：サイプレス・ホールディングス<428A>



出所：MINKABU PRESS