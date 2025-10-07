【ナンバーズ4】出萌クンの萌え予想（10月7日〜10月20日）

恒例のゾロ目の月別データを紹介します。9月に4回出た「77」ですが、23日から30日という短い期間に出たものです。この1年間でもっとも出現が少ないのが「22」。8月、9月と2カ月間出ていません。また、3月以降3回しか出ていない「33」も気になるところです。予想の参考にどうぞ。

では、出萌名人の予想から。

「千の位に『0』と『8』を。ダークホースは『9』で、ゾロ目『99』を入れています」

続いて、達人の遠藤秀さん。

「ここ半年間出現が少ないゾロ目『33』、そして流れ的に来そうな『55』が本命です。さらに、9月末に集中して出た『77』の“戻り出現”も、可能性十分と読みました」

【10月7日〜10月20日】

出萌クンの萌え予想

0179 8697

0769 8912

0921 8729

0969 8991

0299 8299

遠藤さんの達人予想

3953 3801

9334 3952

3554 3764

9554 3737

8553 5757

直近7回の当せん数字

※はゾロ目

9月25日 第6821回 7728※

9月26日 第6822回 1540

9月29日 第6823回 0012※

9月30日 第6824回 7765※

10月1日 第6825回 5280

10月2日 第6826回 1916※

10月3日 第6827回 2964