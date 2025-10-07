10月8日の決算発表銘柄（予定）　★は注目決算
　■取引時間中の発表
　　◆第3四半期決算：
　　　<2408> ＫＧ情報 [東Ｓ]

　■発表時間未確認　　※カッコ()内は直近決算発表の公表時刻
　　◆本決算：
　　　<7445> ライトオン [東Ｓ] 　(前回15:30)
　　　<7730> マニー [東Ｐ] 　　　(前回15:30)
　　◆第1四半期決算：
　　　<2722> アイケイＨＤ [東Ｓ] (前回15:30)
　　　<4825> ＷＮＩウェザ [東Ｐ] (前回15:30)
　　◆第2四半期決算：
　　★<2670> ＡＢＣマート [東Ｐ] (前回15:30)
　　★<3141> ウエルシア [東Ｐ] 　(前回15:30)
　　　<3490> アズ企画設計 [東Ｓ] (前回15:30)
　　　<3543> コメダ [東Ｐ] 　　　(前回15:30)
　　　<6183> ベル２４ＨＤ [東Ｐ] (前回15:30)
　　　<8166> タカキュー [東Ｓ] 　(前回15:30)
　　　<9946> ミニストップ [東Ｐ] (前回15:30)
　　◆第3四半期決算：
　　　<9720> グランド [東Ｓ] 　　(前回15:30)
　　合計13社

株探ニュース