明日の決算発表予定 ウエルシア、ＡＢＣマートなど13社 (10月7日)
10月8日の決算発表銘柄（予定） ★は注目決算
■取引時間中の発表
◆第3四半期決算：
<2408> ＫＧ情報 [東Ｓ]
■発表時間未確認 ※カッコ()内は直近決算発表の公表時刻
◆本決算：
<7445> ライトオン [東Ｓ] (前回15:30)
<7730> マニー [東Ｐ] (前回15:30)
◆第1四半期決算：
<2722> アイケイＨＤ [東Ｓ] (前回15:30)
<4825> ＷＮＩウェザ [東Ｐ] (前回15:30)
◆第2四半期決算：
★<2670> ＡＢＣマート [東Ｐ] (前回15:30)
★<3141> ウエルシア [東Ｐ] (前回15:30)
<3490> アズ企画設計 [東Ｓ] (前回15:30)
<3543> コメダ [東Ｐ] (前回15:30)
<6183> ベル２４ＨＤ [東Ｐ] (前回15:30)
<8166> タカキュー [東Ｓ] (前回15:30)
<9946> ミニストップ [東Ｐ] (前回15:30)
◆第3四半期決算：
<9720> グランド [東Ｓ] (前回15:30)
合計13社
※「株探」では、株価、PER、利回りなどを併記した【決算発表予定】銘柄一覧をご覧いただけます。
株探ニュース