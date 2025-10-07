11月19日にAbemaで配信されるオリジナルドラマ『スキャンダルイブ』で、週刊誌の記者役を演じる女優の川口春奈。新たな役柄に期待が高まるなか、川口の店員に対する“態度”をめぐって論争が勃発しているようだ。

発端となったのは、川口が6月にYouTubeチャンネルに投稿した動画「【大阪旅行#2】寝起きでお好み焼きを食べる」。川口が大阪を訪れた際、お好み焼き店『あべとん』で食事する内容だったのだが……。

「スタッフと2人で料理を注文し、店員が頼まれたねぎ焼きを持ってきたのですが、川口さんはスマホをいじりながら、料理をちらっと見て『わー』と反応していました。10月初めから、この切り抜き動画がXで拡散され、『川口春奈って態度悪いんだね』と指摘する声があがってしまったのです」（芸能記者）

動画内での川口に関して、Xでは

《普通、持ってきてもらった時、「ありがとうございます」ぐらい言うよね》

《持ってきてもらった店員さんに会釈する人間からすると、態度悪いなとは思っちゃう》

など、店員に対する態度に疑問を抱く声があがっている。しかし、一方で、

《どこが悪いのか教えて欲しい え、なに？外食するのにもニコニコして気使わないといけないわけ？？》

《愛想振りまいてもいいけどこんくらいでもいいよな 全く店員無視はしてない》

といった声も見受けられ、論争が勃発する事態になっているのだ。

「料理が運ばれてきた際、川口さんが店員にお礼を言わなかったことに関して、意見が分かれているようです。スマホをいじり、店員の顔を見なかったことに疑問を持たれてしまったのだと思われますが、人によって考え方が異なるため、難しい問題です。

ただ、動画全体で見ると、冒頭で、川口さんは店のスタッフにおすすめのメニューをにこやかに聞いたり、最後にカメラに向かって『あべとんさん、ごちそうまでした』とお礼も伝えていたので、切り抜かれた部分だけを見て、“態度が悪い”とは言い切れないでしょう」（前出・芸能記者）

4カ月前の動画が思わぬ波紋を呼ぶことになった川口。少し前にも、似たような出来事があった。

「9月初旬、川口さんが2021年にYouTubeで投稿したそば店で食事する動画が、Xで拡散されました。天ざるそばを注文した川口さんは、大きめの天ぷらを口に入れ頬を膨らませながら食べていたのですが、“わんぱく食い”に厳しい声があがってしまったのです。

この件を指しているのかは不明ですが、9月10日には、川口さんが自身のInstagramのストーリーズに長文でSNSに対する心境をつづった文章を投稿しました。《SNSの持つ良さが最近あまりわからなくなってきて しばらく距離を置いてきたけど やっぱり私には向いてないなぁ》と意味深な内容を記載し、心配する向きも多かったのです」（同前）

女優として華やかな活躍にスポットが当たる反面、思い悩むこともあるのだろうか。