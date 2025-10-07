【きょうから】丸亀製麺の完全新作『旨辛 肉盛りニラ玉ぶっかけうどん』が登場 ふたつの“旨辛うどん”で秋を楽しむ
讃岐うどん専門店「丸亀製麺」は、全国の丸亀製麺にて期間限定で、完全新作『旨辛 肉盛りニラ玉ぶっかけうどん』を7日から販売開始、9月9日より販売中の『旨辛 豚つけ汁うどん』は、10月下旬まで引き続き販売する。
【写真】人気トッピングの明太子ととろろが一度に楽しめる『明太とろろうどん弁当』
昨年10月に初めて登場し、昨年の期間限定商品の中でも特に人気が高かった『旨辛 肉盛りまぜ玉うどん』。ピリ辛の肉そぼろ、スタミナを感じる豚肉など6種の具材が絡む打ち立てうどんに、やみつきになる人が続出。今回は、具材が増えておいしく、さらにできたてに進化した『旨辛 肉盛りニラ玉ぶっかけうどん』が登場する。
『旨辛 肉盛りニラ玉ぶっかけうどん』は、食べ応えのある豚肉と素揚げした甘みのある玉ねぎを店内で炒める。コチュジャンや豆板醤のパンチのある味わいながらも、ぶっかけだしを加えることで、うどんによく合う味わいに。うどんと一緒に食べると、抜群な満足感を得ることができる。
ニラともやしを高温かつ短時間で注文ごとに素揚げすることで、シャキシャキ食感を実現。ピリ辛な肉そぼろ、食欲そそるニラの香り、食感の良いもやしが、うどんを食べ進める合間の良いアクセントに。ニンニクとごま油の香りに、唐辛子の辛さでパンチのある味わいが特徴。
さらに、うどんとの相性を考えかつおの粉末を加えて仕上げた。全体に絡めると、濃厚な卵黄とともに打ち立てのうどん、豊富な具材と調和し、味の一体感が生まれる。最後まで具材を余すことなく楽しむなら、白ごはん（別売り170円・並サイズ）の追加注文がおすすめ。
また、『旨辛 豚つけ汁うどん』は、9月上旬の販売開始以降、予想を上回るほど好評に。豚しゃぶは、店舗で丁寧に湯通ししたあと、風味豊かな特製だしに漬け込む。ひんやりとやわらかく、ひと噛みすればじゅわっと旨みが口の中で広がる。肉の厚さにもこだわっている。
ごま油がほんのり香る、さっぱりとした小松葉ナムル。シャキシャキの食感が、つるっとのど越しのよい冷うどんやしっとりやわらかな豚しゃぶとマッチ。さっぱりとした味変としても楽しめる。
また、1玉、1.5玉、2玉、2.5玉、3玉まで同一価格で選択可能。豊富な具材とうどんを絡めたり、無料薬味を加えたり、自分好みに楽しむことができる。おすすめは、しび辛ラー油と天かす。甘めのつけ汁に、ラー油の辛さがじわっと広がる。好きなタイミングで温泉玉子を割って、まろやかな黄身をのど越しの良いうどんにたっぷりと絡めて。
