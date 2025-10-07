ABCテレビ、Aぇ! groupの冠番組『あっちこっちAぇ! 』通常通り放送へ 草間リチャード敬太は出演せず
ABCテレビで放送されている、Aぇ! groupの冠番組『あっちこっちAぇ! 』（毎週土曜 深0：25〜0：55 ※関西ローカル）について、11日以降、通常通りレギュラー放送することが分かった。オリコンニュースの取材に同局が答えた。
【写真】車内の様子は…Aぇ! group・草間リチャード敬太容疑者が送検
番組は通常通り放送するが、公然わいせつの疑いで逮捕・送検され、その後、釈放された同グループの草間リチャード敬太は出演しないという。また、11日放送分に関して「制作過程は公表しておりません」とした。
2024年5月にスタートした同番組は、Aぇ! groupが日本中あっちこっちで地元の方のお手伝いをしながら、ふれあい旅！お手伝いを通じて、より愛されるグループを目指すというもの。4日の放送は、別番組に差し替えとなっていた。
草間について、STARTO ENTERTAINMENTは4日に公式サイトで謝罪。「弊社としては本件の社会的影響を重く受け止め、草間の活動を休止させていただくことと致します」と発表した。
【写真】車内の様子は…Aぇ! group・草間リチャード敬太容疑者が送検
番組は通常通り放送するが、公然わいせつの疑いで逮捕・送検され、その後、釈放された同グループの草間リチャード敬太は出演しないという。また、11日放送分に関して「制作過程は公表しておりません」とした。
草間について、STARTO ENTERTAINMENTは4日に公式サイトで謝罪。「弊社としては本件の社会的影響を重く受け止め、草間の活動を休止させていただくことと致します」と発表した。