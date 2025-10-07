本田朋子アナ、子どもたちと夫・五十嵐圭のホーム開幕戦へ「しっかりパパの背中見て育ってね」
フリーアナウンサーの本田朋子（42）が7日までに、自身のインスタグラムを更新。夫でプロバスケットボール選手の五十嵐圭（45）が所属する新潟アルビレックスBBのホーム開幕戦を、子どもたちと共に応援に訪れた様子を公開した。
【写真】「しっかりパパの背中見て育ってね」夫・五十嵐圭のホーム開幕戦の応援に訪れた本田朋子アナ＆長男＆長女
本田アナは「2025-2026シーズンも開幕 ホーム開幕戦へ」と報告し、会場前で撮影した親子ショットを投稿。「白いクマちゃんと、息子がバスケの時に使えるリストバンドを買いました」とつづり、グッズ売り場での写真や、観客席での試合の熱気あふれる様子、マスコットとの記念ショットなども披露した。
さらに「会場は子供たちが楽しめるように遊び場が設置されていたり、身長を測れるパネルがあったり。こうやって写真を収めながら、成長を感じられるのが今後の楽しみにもなりました」とコメント。
息子は現在バスケットボールスクールに通っているそうで、「だいぶプレーやファウルのことも分かってきたよう。しっかりパパの背中見て育ってね！」と成長を見守る母の思いをつづった。
コメント欄には、「息子さん、背が高くなりましたね」「白いくまのグッズかわいいです」「私も同じ!!白い7番くまちゃん持っています」「新潟に来てくれてありがとうございます」など、家族愛や地元愛にあふれる温かな声が寄せられている。
