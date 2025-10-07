米大リーグのポストシーズンでナ・リーグの地区シリーズ（５回戦制）は６日（日本時間７日）、第２戦が行われた。

第３戦は１日の移動日をはさみ、舞台を移して８日（日本時間９日）に行われる。今後の日程をまとめた。（デジタル編集部）

西地区１位のドジャースと、東地区１位のフィリーズとの対戦は、舞台がロサンゼルスに変わる。２連勝したドジャースは、ホームのファンの後押しを受けながら、シリーズ突破を目指すことになる。

山本由伸が先発するこの試合を落とした場合、第４戦は翌日にロサンゼルスで行われるが試合開始時間は変更される。第５戦までもつれれば、舞台を再びペンシルベニア州フィラデルフィアに移す。ちなみに、フィラデルフィアは東の端。西海岸のロサンゼルスとの往復は北米大陸を横断しなければならない。距離は約３８００キロ。時差も３時間もある大移動だ。

今後の日程（日本時間）

▽第３戦：９日午前１０時８分

▽第４戦：１０日午前７時８分

▽第５戦：１２日午前９時８分

カブスも次戦はホームで

今永昇太と鈴木誠也のカブス（中地区２位）は、ブルワーズ（中地区１位）に連敗し、後がなくなったが、これでホームのイリノイ州シカゴでの戦いとなる。連勝し第５戦まで持ち込んだ場合は、舞台を再びブルワーズの本拠地、ウィスコンシン州ミルウォーキーに移す。ちなみにイリノイ州とウィスコンシン州は隣接していて、両都市の距離は約１６０キロ。移動も車で１時間半ほどで済む。

今後の日程（日本時間）

▽第３戦：９日午前６時８分

▽第４戦：１０日午前１０時８分

▽第５戦：１２日午前５時３８分