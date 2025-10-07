お笑いコンビ「くりぃむしちゅー」の上田晋也が６日放送のテレビ朝日系「耳の穴かっぽじって聞け！」に出演。自身がＭＣを務める番組にゲストとして登場する俳優やミュージシャンへの本音を吐露した。

この日は「番組ゲストへの本音」として文書を執筆。上田は「俳優さんやミュージシャンの方でトーク番組などに来る時に『こういう番組苦手なんですよー 面白いこと言える自信ないし』とか言う人がいるが『期待してませんよ』と言いたい」とつづった。スタジオは「結構言うな」「毒あるわ」「ちゃんと悪口」と苦笑した。

数々のトーク番組でＭＣを務める上田は「お休みの日何してらっしゃるんですか？って言って『本読んでます』『ＤＶＤ観てます』これでいいわけじゃん。そんな面白いこと期待して質問してませんよ、こっちは」と指摘。その上で「逆に聞きますけど、俺がドラマに行ったとしましょう。アカデミー級の芝居お願いしますって期待しますか？しないでしょ？っていう話」と例えて説明した。

また「特に『しゃべくり００７』（日本テレビ系）にいらっしゃる人で（多い）」と語り「分かるよ、ホリケンに何かやらされるっていう怖さはわかるんだけど。『さぁ、笑わしてください』っていうことはしてない」と主張した。