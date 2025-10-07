JO1與那城奨、鍛え抜かれた肉体美披露 体幹トレーニング動画に「血管かっこよすぎ」「レベチな動き」と反響
【モデルプレス＝2025/10/07】グローバルボーイズグループ・JO1（ジェイオーワン）の與那城奨が7日、グループのInstagramを更新。トレーニング動画を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】JO1與那城奨、レベチなトレーニングで鍛えられた肉体美
與那城は「JAMならできるよね？挑戦者 求む」とファンに呼びかけ、トレーニングの様子を公開。鍛え上げられた腕の筋肉が際立つタンクトップ姿で、体幹トレーニングに励む姿が抑えmられている。
この投稿に、ファンからは「血管かっこよすぎ」「レベチな動き」「すごい」「私にはできません（笑）」「尊敬する」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
◆與那城奨、肉体美披露
◆與那城奨の筋肉披露に反響
