INI西洸人＆後藤威尊、鍛え上げられた腹筋披露「バキバキですごい」「彫刻みたいに美しい」と話題に
【モデルプレス＝2025/10/07】グローバルボーイズグループ・INI（アイエヌアイ）の公式X（旧Twitter）が、10月6日に更新された。メンバーの西洸人と後藤威尊の腹筋ショットが公開され、反響が寄せられている。
【写真】INI西洸人＆後藤威尊、驚きのバキバキ腹筋
投稿では9月27日に発売されたファッション雑誌「commons＆sense man」（河出書房新社）の告知と同雑誌撮影時の写真を公開。写真には西と後藤が並んで立ち、パンツにアウター姿でアウターの下には2人とも綺麗に割れたシックスパックを覗かせている。
この投稿には「彫刻みたいに美しい」「2人の努力がすごい」「かっこ良すぎる」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
