【UNIQLOのピンク】が大人可愛い！ この秋冬に着たい♡「おすすめトップス」

この秋冬、大人こそ挑戦したい注目カラーのひとつがピンク。暗く沈みがちな秋冬コーデに、一点投入で甘さと華やかさをプラスしてくれる優秀カラーです。【ユニクロ】でも、今シーズンはピンクのトップスが続々と登場しているもよう！ そこで今回は、この秋冬に着こなしたいユニクロのピンクトップスをリコメンド。乙女心をくすぐるような、大人可愛いピンクトップスの魅力をお届けします。

淡さが際立つ繊細なピンクのストライプシャツ

【ユニクロ】「オックスフォードシャツ/ストライプ」＜11 PINK＞\3,990（税込）

ますますシャツ人気が高まっているこの秋冬に、即戦力としてふさわしいピンクのストライプシャツ。淡さが際立つパウダーピンクのような色味と細いストライプの組み合わせは主張も控えめで、ピンクアイテム初挑戦という大人女性も手に取りやすいはず。身幅が広めのボクシーシルエットとショート丈のバランスは、ボトムスにタックインせずともサマになりやすいのが嬉しいポイント。

パーカーのスモーキーな色味が落ち着いた差し色に

【ユニクロ】「スウェットフルジップパーカ」＜12 PINK＞\3,990（税込）

ユニセックスアイテムとして展開されているスウェット素材のジップパーカーにも、スモーキーなピンクがラインナップ。くすんだ風合いのピンクは落ち着いた雰囲気があり、ダークな色味が軸になる秋冬コーデと相性のよい差し色になってくれそうです。レギュラーフィットのシルエットは、サイズの選び方次第で雰囲気を変化させられるのもGOOD。

ほんのり色づくニュアンスピンクのフリースTシャツ

【ユニクロ】「ソフトニットフリースクルーネックT」＜11 PINK＞\1,990（税込）

ニットのようなやさしげな風合いのフリース素材を使用したクルーネックTシャツ。スウェットシャツ感覚で着られるデザインをベースにしており、リラックス感はありつつも部屋着っぽさに寄りすぎないのが魅力です。ほんのりとニュアンス感のあるピンクの色味は、顔まわりを明るく色付けするような効果にも期待できるかも！

主役に抜擢したい甘口ピンクのカシミヤカーディガン

【ユニクロ】「カシミヤクルーネックショートカーディガン」＜12 PINK＞\12,900（税込）

カシミヤを100%使用した名品カーディガンからショート丈タイプがお目見え。ボリューミーなシルエットのボトムスとも好バランスで合わせられそうなきちんと感のあるデザインは、上品さを大切にしたい大人女性の装いにも合わせやすいはず。発色の良い甘口ピンクは、コーデの主役として抜擢したくなる人も多いかも。秋冬コーデをぐんと華やかに見せてくれそうです。

※すべての商品情報・画像はユニクロ出典です。

writer：かんだちほ