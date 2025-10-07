◆スポーツ報知・記者コラム「両国発」

かつての自身に姿を重ねたに違いない。ドジャース１年目の佐々木朗希が、シーズン終盤に救援へ転向してメジャー復帰。安定感を欠く中継ぎ陣を引き締めた。「たくさんのコーチとトレーナーに支えてもらったので感謝したい」。支えてもらった一人がＭ・プライアー投手コーチ（４５）だ。

長身にヒゲをはやしたルックスは日本のファンにもおなじみで、佐々木とは共通点が多い。２００１年にドラフト１巡目（全体２位）でカブスに入団。佐々木より２歳若い、２１歳の０２年にデビューした若きスターだった。０３年に球宴初選出され、シーズン１８勝６敗、防御率２・４３と圧巻の成績。将来を期待されていた。

不思議な縁もある。２０１０年、１か月だけ在籍した米独立リーグで、後に佐々木の恩師となる大船渡高時代の監督・国保（こくぼ）陽平氏と対戦していた。今はその教え子と「コーチと選手」という立場。人生の巡り合わせに「すごいな、面白い。球界は広いようでとても狭いと物語っている」と感慨深げだ。国保氏にとっても、独立リーグでもがく元スターの姿が、若い才能を伸ばすという考え方の一因になった。１９年夏の岩手大会決勝（花巻東戦）では、負担を避けて朗希を登板回避させる決断につながった。

同コーチは華々しいデビューの一方で右肘の故障に苦しんだ。２５歳だった０６年がメジャー最終登板で、１３年末に現役を引退した。「彼は素晴らしい武器と能力を備えている。あとは成長し、強敵をどう抑えるかを理解することだが、必ずその域に到達できる。支配的な投手になってほしいね」。さらなる覚醒を心待ちにしている。（メジャー担当・竹内 夏紀）

◆竹内 夏紀（たけうち・なつき） ２０１９年入社。２５年からＭＬＢ担当。